Вологодская область полностью запретит продажу вейпов с 1 марта
О полном запрете розничной продажи вейпов объявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Депутаты регионального парламента, по его словам, поддержали эту законодательную инициативу на второй сессии.
Губернатор напомнил, что Вологодская область проактивно и первой в стране ликвидировала все точки продажи вейпов. Это было сделано еще до передачи регионам полномочий по регулированию этого рынка. В результате 316 точек перестали торговать вейпами.
«Закрепляем достигнутый результат на законодательном уровне. С 1 марта 2027 года в регионе вступит в силу полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, их составных частей и элементов»,— подчеркнул господин Филимонов в своей публикации в соцсети.
Губернатор также сообщил, что в Вологодской области увеличат установленную на федеральном уровне минимальную площадь торговых объектов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию, до 10 кв. м. Также будут введены дополнительные ограничения по местам ее продажи.