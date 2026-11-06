Вологодская область полностью запретит продажу вейпов с 1 марта

«Закрепляем достигнутый результат на законодательном уровне. С 1 марта 2027 года в регионе вступит в силу полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей для них, их составных частей и элементов»,— подчеркнул господин Филимонов в своей публикации в соцсети.