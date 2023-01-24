Чехия отказалась от передачи Украине Leopard 2 из соображений собственной безопасности

Президент Чехии Петр Фиала заявил, что сейчас республика не может отправить танки Leopard 2 на Украину, поскольку они нужны чешской стороне для обеспечения собственной безопасности. Ранее в Минобороны Чехии опровергли сообщения о готовности страны к поставкам танков.

«Сейчас невозможно отправить Leopard, потому что эти танки нужны нам для обеспечения нашей безопасности»,— сказал господин Фиала в интервью DPA.

21 января в оборонном ведомстве Чехии сообщили, что республику не просили предоставить танки, которые она получит от Германии в качестве компенсации за ранее поставленное ВСУ советское вооружение.

Сегодня издание ABC со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что поставку Украине более 100 танков Leopard 2 согласовали 12 стран. Они ожидают одобрения передачи вооружения со стороны Германии как страны-производителя. По информации Bloomberg, уже завтра, 25 января, Германия выдаст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard 2 для вооруженных сил Украины.

О ситуации вокруг Leopard — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Андрей Сапожников