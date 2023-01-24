ABC: 12 стран готовы поставить Украине 100 танков Leopard 2

В ходе переговоров стран—союзников Украины на немецкой авиабазе Рамштайн 12 стран согласовали поставку ВСУ около 100 танков Leopard 2, сообщает ABC со ссылкой на дипломатический источник. Единственным условием для предоставления тяжелого вооружения представители государств назвали одобрение правительства Германии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Leopard 2

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Leopard 2

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Среди стран, согласившихся передать ВСУ вооружение, называются Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания. Однако без лицензии Германии как страны-производителя отправить ВСУ танки они не могут.

По словам опрошенного ABC украинского чиновника, объявление Великобританией передачи Украине 14 танков Challenger 2 было «символическим жестом», направленным на то, чтобы Германия также санкционировала поставки Leopard 2.

Задержка принятия решения Германией относительно поставок ВСУ тяжелого вооружения спровоцировала критическую реакцию других союзников Украины. 22 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что позиция ФРГ «неприемлема», а польская сторона совместно с другими странами создаст коалицию для помощи Украине в случае отказа Германии от поставок Leopard.

О ситуации вокруг Leopard — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Андрей Сапожников