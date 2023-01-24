Bloomberg: ФРГ может разрешить Польше отправить ВСУ Leopard 2 уже завтра

По информации Bloomberg, уже в среду, 25 января, Германия даст Польше разрешение на реэкспорт своих танков Leopard 2 Вооруженным силам Украины. Сегодня, 24 января, Минобороны Польши официально запросило разрешение на передачу Украине 14 танков.

Обсуждение поставок немецких танков Leopard 2 на Украину ведется последние несколько недель. Для реэкспорта Leopard 2 из третьих стран необходимо разрешение Германии. ФРГ пока не объявляла о прямой передаче танков. Западные союзники Украины не смогли убедить Германию одобрить передачу немецких танков Украине третьими странами в ходе встречи на немецкой авиабазе Рамштайн.

22 января в МИД Германии заявили, что не будут запрещать реэкспорт Leopard 2. 23 января в Кабинете министров ФРГ не смогли пояснить, сколько времени может занять рассмотрение заявки на реэкспорт танков. Телеканал ABC со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что 12 стран, включая Польшу, готовы поставить 100 танков Leopard 2 на Украину. Среди них — Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

О ситуации вокруг Leopard — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Эрдни Кагалтынов