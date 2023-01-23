Над Шольцем танки грохотали

Тема поставок Украине танков немецкого производства Leopard уже несколько недель не отпускает европейскую и мировую общественность. После неудачной попытки решить этот вопрос в формате «Рамштайн» обсуждения переместились в Брюссель, на встречу глав МИДов стран ЕС. Активная дискуссия в этот день продолжилась и в самом Берлине. Спор о поставках танков внес серьезный раскол в правящую в Германии коалицию: в то время как некоторые политики настаивают на скорейшей передаче Украине Leopard, другие опасаются, что ФРГ окажется втянутой в прямое столкновение с Россией. В Москве тоже пристально следят за развитием событий. Там увидели в происходящем признаки «настоящей войны» против РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Олаф Шольц не против передачи Украине немецких Leopard 2, однако ему важно, чтобы в коалиции по поставкам Киеву тяжелых боевых танков участвовали не только европейские страны, но и США

Фото: Benoit Tessier / AP Канцлер Германии Олаф Шольц не против передачи Украине немецких Leopard 2, однако ему важно, чтобы в коалиции по поставкам Киеву тяжелых боевых танков участвовали не только европейские страны, но и США

Фото: Benoit Tessier / AP

Все к одному

Основной задачей министров иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе 23 января, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, было одобрение нового транша военной помощи Киеву на €500 млн из Европейского фонда мира. Ранее сообщалось, что на пути выделения этих средств, как и много раз в аналогичных ситуациях, встала Венгрия. Впрочем, государствам Евросоюза было не привыкать уговаривать Будапешт снять вето. Еще до завершения встречи агентство Reuters сообщило, что в итоге все 27 министров стран объединения дали согласие на отправку финансовой помощи Украине. Отдельно было одобрено выделение €45 млн на «нелетальное оборудование» для военной тренировочной миссии ЕС для украинских военных. На пресс-конференции по итогам Совета ЕС Жозеп Боррель отметил, что общая сумма помощи Киеву по разным направлениям от стран—членов союза достигла €49 млрд.

Заходила речь на встрече и о десятом пакете санкций, который в Брюсселе хотят приурочить к годовщине ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Сомнения в необходимости такого шага возникли вновь у Венгрии.

По словам главы МИДа этой страны Петера Сийярто, «все решения, которые могут продлить войну или привести к потенциальной эскалации», противоречат интересам Будапешта. «Было доказано, что санкции заводят Европу в тупик»,— заявил он.

Между тем Reuters отметило, что одобрение очередного транша Украине прошло на фоне сложностей с поставкой немецких танков Leopard.

Еще перед началом заседания Жозеп Боррель признал, что министры иностранных дел собирались среди прочего обсудить уровень военной поддержки по итогам встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», состоявшейся в пятницу (см. “Ъ” от 21 января). Слет союзников Киева на авиабазу в Германии прошел вполне ударно — были объявлены очередные крупные поставки вооружений, но ключевой вопрос на «Рамштайн-8» решен не был.

Вставшая ребром возможная отправка Киеву Leopard так и осталась главным предметом для обсуждений и поводом для весьма жесткой критики в адрес Берлина и канцлера Олафа Шольца, не определившегося — давать ли зеленый свет на отгрузку этих боевых машин.

«В “Рамштайне” был хороший итог по количеству вооружений, которые страны решили предоставить Украине. Германия вовлечена в предоставление большого количества помощи»,— превентивно оправдывал Германию Жозеп Боррель перед заседанием. В интервью испанской газете ABC он признался, что сам лично выступает за поставку танков, но подобные решения — это дело каждого отдельного государства.

Одно из таких государств — Польша, активно критикующая Германию за промедление и готовая пожертвовать Украине свои Leopard, в день заседания глав МИДов в лице замминистра иностранных дел Аркадиуша Муларчика заявила: если Берлин не даст согласия на поставки танков, то попадет в международную изоляцию. При этом, как выяснилось, Варшава до сих пор не удосужилась официально попросить у Берлина разрешения на передачу боевых машин Украине. Это не помешало премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому пригрозить осуществить поставки «на свое усмотрение».

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис коллег из Варшавы активно поддержал и отметил в понедельник, что Германия, будучи «двигателем Европы», несет особую ответственность за помощь Украине, а потому медлить нельзя. Даже глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн предупредил, что Москва может преуспеть в конфликте, если европейцы «не помогут Украине тем, в чем она сейчас нуждается». Любопытно, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что Берлин не будет чинить препятствий странам, которые решат передать Украине немецкие танки. Как заявил по итогам заседания министров Жозеп Боррель, Берлин действительно не препятствует поставкам танков немецкого производства другими странами.

При этом, выйдя к прессе после встречи министров, господин Боррель решил не поднимать тему немецких танков самостоятельно.

Отвечать пришлось, лишь когда из зала начали задавать вопросы европейские журналисты,— все они так или иначе касались Leopard.

За развитием танковых баталий наблюдают и в Москве. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу». А глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник и вовсе заявил, что происходящее на Украине — «это война уже не гибридная, а настоящая, которую Запад долго готовил против России». Он также заверил, что РФ не отказывалась от переговоров с Украиной, и призвал Киев прояснить свою позицию по диалогу, который законодательно запрещено с некоторых пор вести Киеву с президентом Владимиром Путиным. О переговорах, кстати, в понедельник говорил и Жозеп Боррель. В интервью ABC дипломат пояснил, что Брюссель должен поддерживать Украину, «чтобы она села за стол переговоров с наилучшей возможной позицией силы». Пока такой момент, по мнению господина Борреля, не наступил.

Удар в спину

В вопросе о поставках Украине танков Leopard канцлера Олафа Шольца жестко критикуют и в самой Германии. Причем не только представители оппозиции, но и политики из двух партий, входящих в коалицию с его социал-демократами. Так, председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (из Свободной демократической партии, СвДП) назвала отсутствие прорыва по Leopard на пятничной встрече «друзей Украины» в немецком Рамштайне «катастрофой». «Германия, к сожалению, потерпела неудачу»,— заявила она, обвинив в этом канцлера.

Еще один депутат от СвДП Александр Мюллер публично усомнился в информированности Бориса Писториуса, назначенного Олафом Шольцем министром обороны ФРГ буквально за два дня до встречи в Рамштайне. Напомним, по итогам переговоров с партнерами Борис Писториус в пятницу признался, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение по танкам, однако отметил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах бундесвера.

«Очевидно, новому министру обороны неизвестно, что список доступных танков Leopard уже существует»,— заявил Александр Мюллер, сославшись на соответствующие публикации в СМИ.

Он призвал Бориса Писториуса выяснить, почему от него скрыли эти данные и кому в министерстве вообще можно доверять.

В свою очередь, депутат от партии «Зеленые» (входят в правящую коалицию) Агнешка Бруггер объявила, что «колебание немецкого правительства» играет на руку Владимиру Путину, «готовящему новое ужасное крупномасштабное наступление на невинных людей на Украине». «Нам нужно быстро и в координации с нашими европейскими партнерами принять решение о поставке Киеву боевых танков»,— сказала она в интервью журналу Der Spiegel.

Насколько серьезен раскол в правящей коалиции, демонстрирует тот факт, что находящаяся в оппозиции партия христианских демократов предложила СвДП и «Зеленым» отказаться от сотрудничества с однопартийцами Олафа Шольца и вместе с ними сформировать новое правительство. «Сцены, которые сейчас разворачиваются в правящей коалиции, напоминают бракоразводный процесс»,— заявил газете Bild представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Торстен Фрай, добавив, что его партия готова проявить лидерство и ответственность. В отличие от социал-демократов, разумеется.

Другой влиятельный член ХДС Норберт Реттген заявил, что «Германия терпит неудачу в решающий момент в историческом испытании войной в Европе». «СвДП и “Зеленые” должны спросить себя, готовы ли они вопреки собственным убеждениям взять на себя ответственность за этот провал»,— добавил он.

В Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на критику со стороны партнеров по коалиции и оппозиции отвечают не менее раздраженно. Однопартийцы Олафа Шольца опасаются, что поставки Leopard приведут к эскалации конфликта вокруг Украины и втягиванию Германии в прямое столкновение с Россией. «Госпожа Штрак-Циммерманн и другие уговаривают нас вступить в военное противостояние. Сегодня они призывают нас к наступлению в одиночку с тяжелыми боевыми танками, а завтра потребуют направить (на Украину.— “Ъ”) самолеты или войска»,— заявил агентству DPA лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайл призвал руководство СвДП и «Зеленых» провести беседы с теми, кто позволяет себе резкие публичные высказывания в адрес канцлера.

«Самое большое одолжение, которое мы можем оказать Владимиру Путину, это раскол в западном альянсе, в немецкой политике»,— заявил политик.

По его словам, социал-демократы «на 100%» поддерживают взвешенный подход Олафа Шольца, поскольку не хотят стать «партией войны».«Канцлер должен принять решение исторического масштаба по вопросу об отправке танков, а это требует времени»,— добавил он.

По данным источников журнала Der Spiegel, Олаф Шольц в целом и не против передачи Украине немецких Leopard, однако ему важно, чтобы в коалиции по поставкам Киеву тяжелых боевых танков участвовали не только европейские страны, но и США. Они, однако, свои M1 Abrams украинцам пока направлять не спешат. Американские машины, уверяют в Вашингтоне, слишком сложны в управлении и требовательны в обслуживании.

Алексей Забродин, Елена Черненко