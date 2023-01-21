Чехия опровергла поставки своих танков Leopard 2 на Украину

Министерство обороны Чехии сообщило, что страну не просили предоставить Украине танки Leopard 2, которые она получила от Германии взамен поставленной советской техники.

«Иностранные СМИ сообщили, что Чехия и Словакия, по-видимому, готовы отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украины. Эта информация является ложной. Чехию не просили и не приглашали предоставить танки, которые по ранее достигнутому соглашению она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине»,— заявили в Минобороны Чехии.

В ведомстве отметили, что вопрос отправки танков из Чехии на Украину не обсуждался на встрече контактной группы на базе Рамштайн в Германии вчера, 20 января. Неверными являются и сведения о том, что Чехия получит американские танки Abrams вместо танков Leopard 2, подчеркнули в Минобороны.

Как западные союзники обсуждают поставки тяжелой военной техники на Украину, читайте в материале «Танк или иначе».

Дарья Эрозбек