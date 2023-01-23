Германия пока не получала запросов о реэкспорте Leopard 2

Представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна пока не получала запроса о реэкспорте танков Leopard 2 на Украину. Господин Хебештрайт не смог пояснить, сколько времени займет рассмотрение такой заявки в случае ее поступления.

«Если такой запрос поступит, чего еще не произошло, то последует процедура, в рамках которой будет дан ответ на такой запрос»,— сказал Штеффен Хебештрайт на брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, он не знает, займет ли рассмотрение заявки «несколько дней или пару месяцев».

В последние несколько недель активно обсуждается поставка танков Leopard 2 Украине. В последний раз передачу танков обсуждали на заседании союзников Украины на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января, но стороны так и не смогли договориться по этому вопросу. В Германии неоднозначно отвечали на вопросы о планах поставок Leopard 2. По информации СМИ, Германия может передать Украине 19 устаревших моделей Leopard 2A5, которые используют на учениях.

Для реэкспорта Leopard 2 на Украину необходимо разрешение Германии. В Польше сообщали о планах создать «меньшую коалицию» для помощи Украине, если Германия запретит поставки Leopard 2. В МИД Германии говорили, что не будут запрещать реэкспорт Leopard 2.

Что происходит на 334-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко