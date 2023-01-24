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Коммерсантъ FM
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Польша официально запросила у Германии право передать танки Leopard 2 ВСУ

Минобороны Польши сообщило, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу Киеву танков Leopard 2. По их данным, Германия уже получила запрос.

«Немцы уже получили нашу просьбу о разрешении на передачу Украине танков Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2»,— написал глава минобороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

В последние несколько недель активно обсуждается тема поставок немецких танков Leopard 2 Украине. Германия пока не объявляла о прямой передаче танков. Союзники Украины также не смогли договориться о поставках танков на встрече на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января. По информации СМИ, Германия может поставить Украине только 19 устаревших Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Для поставок Leopard 2 на Украину из третьих стран также необходимо разрешение Германии. Ранее Польша говорила о том, что готова передать Украине несколько единиц этого вооружения. 22 января в МИД Германии заявили, что не будут запрещать реэкспорт Leopard 2. 23 января в кабмине ФРГ не смогли пояснить, сколько времени может занять рассмотрение заявки на реэкспорт танков.

О поставках Leopard 2 — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Олеся Павленко

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