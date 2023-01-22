МИД ФРГ: Германия не будет запрещать Польше поставлять танки Leopard Украине

Германия не будет препятствовать Польше в поставках танков Leopard 2 немецкого производства Украине, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Так она ответила на вопрос, что будет, если Варшава поставит танки без разрешения Берлина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок (слева) и Катрин Колонна (справа)

Фото: Reuters Главы МИД ФРГ и Франции Анналена Бербок (слева) и Катрин Колонна (справа)

Фото: Reuters

«На данный момент вопрос не задавался, но если бы нас спросили, мы бы не стали стоять на пути»,— сказала госпожа Бербок французскому телеканалу LCI (цитата по Reuters).

Поставка Украине танков Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, дискуссия велась на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», однако союзники так и не пришли к единому мнению. Польша заявляет о готовности поставить танки немецкого производства, но для этого нужно одобрение правительства ФРГ. Германия ранее однозначно не отвечала о своих планах на этот счет. Варшава намерена создать «меньшую коалицию» для поддержки Киева, в случае если Берлин запретит поставки танков. По информации СМИ, сама Германия может поставить Украине 19 Leopard 2A5 — это устаревшая модель, которая используется только для учений в качестве имитации танков противника.

О дискуссии по танкам — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев