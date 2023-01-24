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Коммерсантъ FM
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Зеленский: Украина не намерена нападать на Белоруссию

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Господин Зеленский заявил, что Украина не намерена нападать на Белоруссию.

«Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Белоруссию не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. Это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу»,— сказал господин Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё (цитата по УНИАН).

Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Белоруссия «не потеряла своей независимости и не вступила, несмотря ни на влияние кого-либо, в эту абсолютно позорную войну».

При этом украинский президент отметил, что для страны может существовать «вызов» с белорусской территории, однако, по его словам, в настоящее время перед украинскими военнослужащими стоит задача готовиться к любым вызовам.

Ранее сегодня, 24 января, в ходе совещания господин Лукашенко заявил, что Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении. Когда и кто сделал это предложение, белорусский президент не уточнил.

В октябре 2022 года Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились создать объединенную войсковую группировку. В январе Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области, часть украинских войск была передислоцирована на север страны к белорусской границе.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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