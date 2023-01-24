Лукашенко рассказал о предложении Украины заключить пакт о ненападении

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Киев предлагает Минску заключить пакт о ненападении. Когда и кем было озвучено это предложение, он не уточнил. Господин Лукашенко рассказал о нем на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно»,— заявил президент Белоруссии (цитата по БелТА).

В октябре 2022 года Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки. В Кремле при этом утверждали, что господин Путин не будет принуждать белорусского коллегу к участию в конфликте на Украине.

В январе Украина начала возводить укрепления в граничащей с Белоруссией Ровенской области. Часть украинских войск отвели на север страны к белорусской границе. США говорили, что не видят признаков подготовки наступления на Украину из Белоруссии.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер