Казахстан ждет от России ответа по возобновлению поставок нефти по «Дружбе»

«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления (поставок.— "Ъ")»,— рассказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).