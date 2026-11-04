Казахстан ждет от России ответа по возобновлению поставок нефти по «Дружбе»
У Казахстана есть возможность возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба», приостановленные с мая, сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов. Он направил соответствующий запрос России.
«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления (поставок.— "Ъ")»,— рассказал министр на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Россия с мая прекратила транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе». Вице-премьер Александр Новак объяснил это решение отсутствием технических возможностей. Минэнерго Казахстана говорило, что может возобновить поставки нефти при достижении договоренности со всеми сторонами и устранении технических барьеров.