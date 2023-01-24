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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 335-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 24 января

Немецкий концерн Rheinmetall при необходимости готов поставить Украине 139 танков. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов назвал новыми угрозами для России планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО и «использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны». Украина ввела санкции против племянника патриарха Кирилла Михаила Гундяева. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:23. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал в отставку.

9:04. Электроснабжение четырех населенных пунктов в приграничном районе Курской области, нарушенное из-за обстрела, восстановлено, сообщила пресс-секретарь главы региона Анастасия Гурина.

8:58. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны о запрете на выезд чиновников за границу с негосударственной целью в период мобилизации и во время военного положения.

8:58. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет Запорожской АЭС) Ренат Карчаа не исключил, что переговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС могут быть попыткой выиграть время для Украины.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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