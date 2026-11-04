Вратарь «Адмирала» Никита Бояркин стал автором гола в матче КХЛ

Голы забили Егор Чизганов, Иван Янченко и Даниэль Усманов. На 54-й минуте защитник «Адмирала» Илья Морозов был удален за блокировку. СКА заменил вратаря на шестого полевого игрока. Форвард петербургского клуба Николай Чебыкин отдал неточный пас, после которого шайба рикошетом от борта влетела в пустые ворота. Гол записали на вратаря «Адмирала» Никиту Бояркина.