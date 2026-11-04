Вратарь «Адмирала» Никита Бояркин стал автором гола в матче КХЛ
Владивостокский «Адмирал» на своем льду всухую обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голы забили Егор Чизганов, Иван Янченко и Даниэль Усманов. На 54-й минуте защитник «Адмирала» Илья Морозов был удален за блокировку. СКА заменил вратаря на шестого полевого игрока. Форвард петербургского клуба Николай Чебыкин отдал неточный пас, после которого шайба рикошетом от борта влетела в пустые ворота. Гол записали на вратаря «Адмирала» Никиту Бояркина.
Голкипер отразил 39 бросков и в четвертый раз в сезоне отыграл «на ноль». Бояркин стал шестым вратарем в КХЛ, забившим гол. Ранее это удавалось Илье Проскурякову, Эдгарсу Масальскису, Виталию Еремееву, Йони Ортио и Илье Коновалову.
«Адмирал» с 23 очками в 22 матчах занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА, набравший 21 очко в 21 игре, идет девятым в Западной конференции.