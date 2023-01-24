Правозащитники определились с планами

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) провел первое в этом году пленарное заседание. Комиссии совета (таковых 11) представили планы на год, их члены, в частности, заявили о готовности «бороться с русофобией», «поддерживать НКО», «обеспечивать права военнослужащих» и «защищать журналистов». В ходе заседания выяснилось: письма солдатам в зону СВО «идут по два-три месяца»; судебные решения по гражданским делам «исполняются в 27% случаев»; миграционная политика в РФ «неэффективна»; стране необходим «запрет на детский труд». Кроме того, члены СПЧ создали «временную рабочую группу по вопросам спецоперации», которая займется вопросами размещения раненых в госпиталях и помощью родственникам погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Валерия Фадеева есть обширная программа защиты прав человека в период специальной военной операции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ У Валерия Фадеева есть обширная программа защиты прав человека в период специальной военной операции

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание СПЧ началось с заявления его руководителя Валерия Фадеева о недопустимости лишать гражданства или имущества уехавших за пределы РФ. Соответствующие предложения последние дни выдвигают депутаты Госдумы. В СПЧ их приветствовать «не должны», по крайней мере до тех пор, пока такие инициативы противоречат Конституции, подчеркнул господин Фадеев.

СПЧ создан в 2004 году и каждые два года указом президента подвергается ротации. Последняя ротация произошла в ноябре 2022 года: из совета были выведены семь человек, среди которых академик РАО Александр Асмолов, историк и журналист Николай Сванидзе, основатель «Комитета против пыток» (внесен Минюстом в список иностранных агентов) Игорь Каляпин. Вместо них вошли десять новобранцев, в том числе военкор Александр Коц, секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников и член президиума движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина. После ротации о выходе из СПЧ заявил вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник. С учетом господина Резника (технически останется в составе до следующего указа о ротации) в совете сегодня 48 человек, они работают в составах 11 постоянных комиссий — по вопросам экологии, политики, социальной сферы, правоохранительной системы и т. д. Председатели комиссий в январе представляют коллегам план работы на предстоящий год.

Первой на пленарном заседании выступила Светлана Маковецкая, глава комиссии по развитию институтов гражданского общества. В поле зрения правозащитников, заявила она, должны оказаться НКО, в том числе и «кейс Московской Хельсинкской группы», ликвидации которой сегодня добивается Минюст.

Кроме того, комиссия займется «низовой демократией» в регионах, изучая реформирование местного самоуправления и вопросы открытости органов госвласти (а точнее, их закрытости от граждан при ответах на жалобы и запросы).

«Застрявший закон о домашнем насилии» (Госдума уже несколько лет не может принять поправки к УК с наказаниями за семейно-бытовое насилие) не должен помешать работе комиссии по личным правам, заявила ее руководитель Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в этом году комиссия сосредоточится на вопросах «женского насилия», а именно на причинах совершения преступлений женщинами (нередко в рамках самозащиты). Комиссия планирует работать и над проблемами «прав детей» в школах и семьях. Другой фронт работы — «право военнослужащих на информацию». Речь, пояснила госпожа Маковецкая, об участниках СВО и их семьях.

Критику, в частности, вызвала полевая почта Минобороны: «Множество писем к Новому году наши дети так и не получили». «Это правда, письма идут по два-три месяца, если не потеряются»,— поддержала коллегу Елена Шишкина.

Сохранением рабочих мест за мобилизованными планирует заняться комиссия по трудовым правам, рассказал Борис Кравченко. Он признался, что «завален» подобными обращениями, в том числе из-за «злоупотреблений» при проведении мобилизации. Помимо этого, он с коллегами намерен противостоять реформе закона об образовании, которая предполагает «привлечение к работам детей с 14 лет». «Не откроет ли подобное решение ворота для массового использования детского труда?» — призвал подумать господин Кравченко.

Проблемам протезирования пострадавших в СВО, здравоохранения в ЛНР и ДНР и продвижению законопроекта о психологической помощи в 2023 году будет уделять внимание комиссия по социальным и культурным правам, сообщила Ирина Киркора.

Глава комиссии по правам человека в информационной сфере Павел Гусев, в свою очередь, планирует защищать журналистов, «работающих на передовой», а также коллег в регионах.

Проблемы «цифровизации правосудия» и неисполнения судебных решений станут приоритетом для комиссии по гражданскому участию в развитии судебной системы, сообщил Анатолий Ковлер. Он отметил, что в гражданских процессах процент исполнения судебных решений «составляет всего 25–27%», а в судах многие решения составляются по шаблонам, что мешает индивидуальному подходу к специфике каждого случая. Комиссия по экологическим правам продолжит деятельность по разъяснению экологических прав граждан, защите прав экологических НКО и поддержке зеленых инициатив, пообещал Сергей Цыпленков.

Кирилл Кабанов, возглавляющий комиссию по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы, заявил о «неэффективности» миграционной политики РФ и планах Госдумы принять новые законы, ее регулирующие. «Если поправки будут приняты, они будут представлять угрозу национальной безопасности, о чем мы говорим в заключении, подготовленном на Совете безопасности»,— сказал господин Кабанов. Упомянутые нормы, разработанные МВД и Минтрудом, предлагают изменить порядок предоставления гражданства. «Закон уменьшает возможности контроля за миграционным процессом и вводит понятие "долгосрочное пребывание", что означает следующее: человек якобы пробыл здесь десять лет, показал липовые документы об этом и может ввозить свою семью. Мы это попросту не потянем даже с точки зрения безопасности»,— пояснил “Ъ” господин Кабанов.

Валерий Фадеев, в свою очередь, допустил объединения мигрантов по религиозным и этническим признакам, однако никак не в противовес российским законам и общественной безопасности.

Последним выступил Кирилл Вышинский, глава комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека. Единственный вопрос, который он обозначил для себя на предстоящий год,— борьба с русофобией. Комиссия должна будет заняться вопросами ее проявления за пределами РФ и организовать соответствующую встречу «с силовым блоком».

Четырехчасовое заседание СПЧ завершилось созданием «временной рабочей группы по вопросам спецоперации». Группу возглавила глава исполкома «Общероссийского народного фронта» в Московской области Юлия Белехова. «Огромное количество вопросов по госпиталям, отдельная тема — дети, вопросы помощи тем, чей папа погиб»,— обозначила она план работы, заверив, что члены СПЧ «не будут подменять собой группу по СВО по линии Госдумы».

Мария Старикова