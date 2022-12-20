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Коммерсантъ FM
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Хельсинкской группе не место даже в Москве

Минюст обратился в суд с иском о ликвидации МХГ

Столичное управление Министерства юстиции РФ требует ликвидировать старейшую правозащитную НКО страны — Московскую Хельсинкскую группу (МХГ; действует с 1976 года). Как выяснил “Ъ”, МХГ вменяют в вину 11 нарушений закона «Об НКО», все они так или иначе связаны с «выходом за пределы территориальной деятельности». Минюст считает, что правозащитники региональной организации (то есть ограниченной в своей работе территорией Москвы) не имели права участвовать даже в онлайн-мероприятиях, организованных в других городах и тем более посещать громкие судебные процессы вне столицы.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Карточка дела с требованием ликвидации Московской Хельсинкской группы размещена на сайте Мосгорсуда во вторник. Основанием для иска Минюста, узнал “Ъ”, стало участие представителя МХГ в онлайн-конференции, организованной правозащитниками из Краснодарского края. Первыми на это мероприятие обратили внимание представители прокуратуры Москвы.

Организация имеет региональный, а не федеральный или международный статус, поэтому работать за пределами столицы не имеет права, указали в надзорном ведомстве и потребовали от Минюста провести «внеплановую проверку».

По итогам проверки, которая завершилась в ноябре 2022 года, были зафиксированы 11 нарушений закона «Об НКО» (выявлены в деятельности МХГ с октября 2019 года по октябрь 2022 года). Эти эпизоды и легли в основу иска о ликвидации, рассказала “Ъ” исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева.

«Никаких предупреждений для устранения нарушений, никаких штрафов — сразу решили резать, как говорится, не дожидаясь перитонита, несмотря на наши официальные пояснения об участии в онлайн-мероприятии (организованном правозащитниками из Краснодарского края.— “Ъ”),— пояснила госпожа Астраханцева.— В иске Минюст указывает на якобы "системные и грубые" нарушения законодательства в части работы за пределами Москвы — как онлайн, так и очно».

Госпожа Астраханцева не отрицает, что члены МХГ нередко являлись участниками мероприятий, проводимых партнерскими организациями, или выступали наблюдателями на громких судебных процессах. Так, правозащитники присутствовали на процессе по делу Александра Шестуна (бывший глава Серпуховского района Москвы, приговорен в 2020 году к 15 годам строгого режима за «превышение должностных полномочий») в Подольске. В Ингушетии они наблюдали за судом по делу семерых старейшин, выступавших «за возращение отобранных у ингушей их исконных земель в 2018 году».

«Наблюдение в судах — одно из направлений нашей работы, мы таким образом собираем информацию о нарушениях прав на независимый суд»,— подчеркнула в беседе с “Ъ” Светлана Астраханцева.

Деятельность Московской Хельсинкской группы началась в 1976 году. Это старейшая из действующих в России правозащитных организаций. МХГ декларирует свою цель как «содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека». В 2014 году подавляющее большинство проектов МХГ были свернуты из-за нехватки финансирования — значительная часть западных доноров ушла из России после вступления в силу законов об НКО-иноагентах. Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования: советская диссидентка Людмила Алексеева, возглавлявшая группу с 1996 года, заявила тогда «Новой газете», что подконтрольная ей организация «не будет брать иностранные гранты». Людмила Алексеева много лет входила сначала в Комиссию по правам человека при президенте, а затем в президентский Совет по развитию гражданского общества при президенте, неоднократно встречалась с Владимиром Путиным. Она умерла в 2018 году в возрасте 91 года, после чего в МХГ были избраны трое сопредседателей.

«У нас по-прежнему нет иностранного финансирования, единственный грант, который мы получили за последние три года,— грант от фонда Потанина в 2020 году на поддержку НКО в условиях пандемии в размере 4,9 млн руб.,— рассказала госпожа Астраханцева.— На него мы могли содержать штат, но на сегодняшний день уже не можем: денег на зарплаты не осталось. Единственный сотрудник, оформленный в штате МХГ,— это я. Остальные сотрудничают на добровольной основе. Есть 27 человек со статусом "член МХГ", есть круг лауреатов — это порядка 150 человек, но сторонников и друзей еще больше. Тем не менее мы существуем на пожертвования, а это очень маленькие деньги».

Отметим, карточка дела об иске Минюста к МХГ появилась на сайте Мосгорсуда во вторник. Иск зарегистрирован, следует из нее, 19 декабря.

Как утверждает Светлана Астраханцева, ведомство сформулировало исковое заявление еще до получения возражений МХГ на акт проверки с 11 эпизодами нарушений.

«1 декабря Минюст направил нам почтой акт проверки, у нас было 15 дней на ответ, но уже 14 декабря, как я вижу из поступивших нам копий документов, Минюст сформулировал исковые претензии,— объясняет она.— Нас даже не ждали, никого не интересовали наши возражения».

В Минюсте не ответили на запрос “Ъ” о возражениях МХГ на акт проверки, деталях подготовки иска в суд и других претензиях к правозащитной группе.

Близкий к МХГ источник рассказал “Ъ”, что на организацию «давят с разных сторон уже несколько месяцев». По его словам, группа получила уведомления от прокуратуры Санкт-Петербурга о проверке «на экстремизм» в опубликованных на сайте материалах. Затем офис МХГ в Москве был арестован в рамках «гражданского иска от правительства Москвы». «Власти настаивают, что МХГ незаконно провела перепланировку выкупленного десять лет назад помещения, что, по моим данным, действительности не соответствует — офис не видоизменялся»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Карточку дела о «споре, связанном с самовольной постройкой» в одном из строений в переулке Красина, между департаментом городского имущества Москвы и МХГ “Ъ” обнаружил на сайте Пресненского районного суда столицы. Процесс, следует из открытых данных, начался в ноябре 2022 года.

«Крайне оригинальными и явно надуманными» назвал претензии к «онлайн-мероприятиям» с участием представителей МХГ и поездкам на суды в другие регионы старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Подобная деятельность никак не может нарушать запреты, связанные с теми или иными ограничениями территориального характера, тем более во времена пандемии так работала вся страна, и это никого не беспокоило»,— напоминает господин Добрынин, добавляя, что ранее «не слышал о подобных делах и претензиях».

Эксперт указывает, что пассивное наблюдение за судебными разбирательствами со стороны НКО, основной целью которой является сбор информации для ее последующего распространения, является «реализацией права на свободу получения и распространения информации, гарантированного ст. 29 Конституции РФ».

«Согласно ст. 55 Конституции РФ, ограничения этого права допустимы только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства,— цитирует Константин Добрынин Основной закон.— Как законодатель в прошлом могу лишь отметить, что задача закона "Об НКО" не в том, чтобы посадить правозащитников на цепь и не выпускать из региона, а защищать права людей во всей полноте закона, и, если для сбора информации требуется отправляться на Чукотку или в Чечню, значит, надо отправляться».

В 2022 году суды по искам Минюста ликвидировали уже как минимум три правозащитных НКО: речь идет о правозащитном центре «Мемориал» (был до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), организации «Астрея», а также о профсоюзе журналистов и работников СМИ.

Мария Старикова

Фотогалерея

История Московской Хельсинкской группы

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12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР&lt;br> На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР
На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Фото: Архив Международного Мемориала

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения&lt;br> На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения
На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

Фото: Московская Хельсинкская Группа

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу&lt;br> На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу
На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Фото: Московская Хельсинкская Группа

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

Фото: Jerome Delay / AFP

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева&lt;br> На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева
На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

С 1997 года МХГ ежегодно публикует обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждает собственную правозащитную премию&lt;br> На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

С 1997 года МХГ ежегодно публикует обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждает собственную правозащитную премию
На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года&lt;br> На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года
На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполняет советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Василий Борщев. Финансирование МХГ осуществляется за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполняет советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Василий Борщев. Финансирование МХГ осуществляется за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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12 мая 1976 года в московской квартире академика Андрея Сахарова 11 советских граждан (Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий (Натан) Щаранский) объявили о создании Общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР
На фото: академик Сахаров с женой Еленой Боннэр

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Организатором и первым руководителем Московской Хельсинкской группы стал советский физик, член-корреспондент АН Армянской ССР Юрий Орлов (на фото). В учредительном заявлении МХГ говорилось, что организация осуществляет свою деятельность, основываясь на гуманитарных статьях Хельсинкского соглашения. Группа занялась сбором информации о нарушениях прав человека, полученной от граждан СССР

Фото: Архив Международного Мемориала

В конце 1970-х — начале 1980-х годов к группе присоединились новые члены. Сам академик Сахаров решил не вступать в организацию. Он считал, что для него больше подходит форма индивидуальных выступлений, в которых он остается полностью свободным и в содержании, и в способе выражения
На фото слева направо члены МХГ: Зинаида Григоренко, Людмила Алексеева, Вячеслав Бахмин, Людмила Терновская, Александр Подрабинек, Софья Каллистратова

Фото: Московская Хельсинкская Группа

5 января 1977 года при Московской Хельсинкской группе по инициативе ее члена Петра Григоренко (на фото) была создана рабочая комиссия «по расследованию использования психиатрии в политических целях». Документы, составленные МХГ, направлялись в канцелярию президиума Верховного Совета СССР, в московские посольства стран-участниц Хельсинкских соглашений, а также передавались корреспондентам зарубежных СМИ. В 1976-1982 годах группа выпустила 195 информационных документов и несколько обзоров о ситуации с правами человека в СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Почти сразу после начала работы МХГ ее участники подверглись давлению со стороны КГБ и партийных структур. Им угрожали, вынуждали эмигрировать или прекратить правозащитную работу
На фото: рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях — Феликс Серебров, Ирина Гривнина, Леонард Терновский

Фото: Московская Хельсинкская Группа

В 1977 году Юрия Орлова (в центре) арестовали и приговорили к семи годам заключения и пяти годам ссылки по ст. 70 УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». В общей сложности по приговорам советских судов все члены МХГ вместе взятые должны были отбыть свыше 60 лет лагерей и 40 лет ссылок. В 1981 году на свободе в СССР остались лишь трое членов группы. 6 сентября 1982 года они заявили о прекращении деятельности МХГ из-за усилившихся репрессий

Фото: Jerome Delay / AFP

28 июля 1989 года общественные деятели Лариса Богораз (справа), Сергей Ковалев, Вячеслав Бахмин, Алексей Смирнов, Лев Тимофеев, Борис Золотухин заявили о возобновлении работы Московской Хельсинкской группы. Позднее к ним присоединились Юрий Орлов (слева), Людмила Алексеева и Кронид Любарский

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Председателем МХГ стала Лариса Богораз, а в 1994 году ее сменил Кронид Любарский. В мае 1996 году Московскую Хельсинскую группу возглавила вернувшаяся из эмиграции Людмила Алексеева
На фото: председатель МХГ Людмила Алексеева (слева), член группы Юрий Орлов (в центре) и министр труда правительства Израиля Натан Щаранский (справа) на конференции в честь 25-летия МХГ, 2001 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Среди основных задач МХГ — сбор, обобщение и анализ информации о нарушениях прав человека и правовой обстановке в стране и доведение этих сведений до руководителей государств, подписавших Хельсинкское соглашение 1975 года, пропаганда правозащитных идей, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко  /  купить фото

С 1997 года МХГ ежегодно публикует обзорный доклад о ситуации с правами человека в РФ, а также разнообразные тематические материалы об актуальных проблемах в области прав человека. С 2009-го МХГ ежегодно присуждает собственную правозащитную премию
На фото: Владимир Путин (слева) и председатель МХГ Людмила Алексеева на церемонии вручения Государственных премий в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Людмила Алексеева была бессменным председателем МХГ с мая 1996 года до последнего дня своей жизни – 8 декабря 2018 года
На фото: церемония прощания с госпожой Алексеевой в Центральном доме журналиста

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С декабря 2018 года обязанности руководителя организации исполняет советский диссидент и российский политик, правозащитник и журналист Василий Борщев. Финансирование МХГ осуществляется за счет частных пожертвований и господдержки. Ранее организация получала гранты от ряда зарубежных национальных и международных организаций. В 2012 году, после принятия в РФ закона о некоммерческих организациях – иностранных агентах, МХГ отказалась от зарубежной спонсорской помощи

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

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