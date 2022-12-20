Хельсинкской группе не место даже в Москве

Столичное управление Министерства юстиции РФ требует ликвидировать старейшую правозащитную НКО страны — Московскую Хельсинкскую группу (МХГ; действует с 1976 года). Как выяснил “Ъ”, МХГ вменяют в вину 11 нарушений закона «Об НКО», все они так или иначе связаны с «выходом за пределы территориальной деятельности». Минюст считает, что правозащитники региональной организации (то есть ограниченной в своей работе территорией Москвы) не имели права участвовать даже в онлайн-мероприятиях, организованных в других городах и тем более посещать громкие судебные процессы вне столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Карточка дела с требованием ликвидации Московской Хельсинкской группы размещена на сайте Мосгорсуда во вторник. Основанием для иска Минюста, узнал “Ъ”, стало участие представителя МХГ в онлайн-конференции, организованной правозащитниками из Краснодарского края. Первыми на это мероприятие обратили внимание представители прокуратуры Москвы.

Организация имеет региональный, а не федеральный или международный статус, поэтому работать за пределами столицы не имеет права, указали в надзорном ведомстве и потребовали от Минюста провести «внеплановую проверку».

По итогам проверки, которая завершилась в ноябре 2022 года, были зафиксированы 11 нарушений закона «Об НКО» (выявлены в деятельности МХГ с октября 2019 года по октябрь 2022 года). Эти эпизоды и легли в основу иска о ликвидации, рассказала “Ъ” исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева.

«Никаких предупреждений для устранения нарушений, никаких штрафов — сразу решили резать, как говорится, не дожидаясь перитонита, несмотря на наши официальные пояснения об участии в онлайн-мероприятии (организованном правозащитниками из Краснодарского края.— “Ъ”),— пояснила госпожа Астраханцева.— В иске Минюст указывает на якобы "системные и грубые" нарушения законодательства в части работы за пределами Москвы — как онлайн, так и очно».

Госпожа Астраханцева не отрицает, что члены МХГ нередко являлись участниками мероприятий, проводимых партнерскими организациями, или выступали наблюдателями на громких судебных процессах. Так, правозащитники присутствовали на процессе по делу Александра Шестуна (бывший глава Серпуховского района Москвы, приговорен в 2020 году к 15 годам строгого режима за «превышение должностных полномочий») в Подольске. В Ингушетии они наблюдали за судом по делу семерых старейшин, выступавших «за возращение отобранных у ингушей их исконных земель в 2018 году».

«Наблюдение в судах — одно из направлений нашей работы, мы таким образом собираем информацию о нарушениях прав на независимый суд»,— подчеркнула в беседе с “Ъ” Светлана Астраханцева.

Деятельность Московской Хельсинкской группы началась в 1976 году. Это старейшая из действующих в России правозащитных организаций. МХГ декларирует свою цель как «содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека». В 2014 году подавляющее большинство проектов МХГ были свернуты из-за нехватки финансирования — значительная часть западных доноров ушла из России после вступления в силу законов об НКО-иноагентах. Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования: советская диссидентка Людмила Алексеева, возглавлявшая группу с 1996 года, заявила тогда «Новой газете», что подконтрольная ей организация «не будет брать иностранные гранты». Людмила Алексеева много лет входила сначала в Комиссию по правам человека при президенте, а затем в президентский Совет по развитию гражданского общества при президенте, неоднократно встречалась с Владимиром Путиным. Она умерла в 2018 году в возрасте 91 года, после чего в МХГ были избраны трое сопредседателей.

«У нас по-прежнему нет иностранного финансирования, единственный грант, который мы получили за последние три года,— грант от фонда Потанина в 2020 году на поддержку НКО в условиях пандемии в размере 4,9 млн руб.,— рассказала госпожа Астраханцева.— На него мы могли содержать штат, но на сегодняшний день уже не можем: денег на зарплаты не осталось. Единственный сотрудник, оформленный в штате МХГ,— это я. Остальные сотрудничают на добровольной основе. Есть 27 человек со статусом "член МХГ", есть круг лауреатов — это порядка 150 человек, но сторонников и друзей еще больше. Тем не менее мы существуем на пожертвования, а это очень маленькие деньги».

Отметим, карточка дела об иске Минюста к МХГ появилась на сайте Мосгорсуда во вторник. Иск зарегистрирован, следует из нее, 19 декабря.

Как утверждает Светлана Астраханцева, ведомство сформулировало исковое заявление еще до получения возражений МХГ на акт проверки с 11 эпизодами нарушений.

«1 декабря Минюст направил нам почтой акт проверки, у нас было 15 дней на ответ, но уже 14 декабря, как я вижу из поступивших нам копий документов, Минюст сформулировал исковые претензии,— объясняет она.— Нас даже не ждали, никого не интересовали наши возражения».

В Минюсте не ответили на запрос “Ъ” о возражениях МХГ на акт проверки, деталях подготовки иска в суд и других претензиях к правозащитной группе.

Близкий к МХГ источник рассказал “Ъ”, что на организацию «давят с разных сторон уже несколько месяцев». По его словам, группа получила уведомления от прокуратуры Санкт-Петербурга о проверке «на экстремизм» в опубликованных на сайте материалах. Затем офис МХГ в Москве был арестован в рамках «гражданского иска от правительства Москвы». «Власти настаивают, что МХГ незаконно провела перепланировку выкупленного десять лет назад помещения, что, по моим данным, действительности не соответствует — офис не видоизменялся»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Карточку дела о «споре, связанном с самовольной постройкой» в одном из строений в переулке Красина, между департаментом городского имущества Москвы и МХГ “Ъ” обнаружил на сайте Пресненского районного суда столицы. Процесс, следует из открытых данных, начался в ноябре 2022 года.

«Крайне оригинальными и явно надуманными» назвал претензии к «онлайн-мероприятиям» с участием представителей МХГ и поездкам на суды в другие регионы старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. «Подобная деятельность никак не может нарушать запреты, связанные с теми или иными ограничениями территориального характера, тем более во времена пандемии так работала вся страна, и это никого не беспокоило»,— напоминает господин Добрынин, добавляя, что ранее «не слышал о подобных делах и претензиях».

Эксперт указывает, что пассивное наблюдение за судебными разбирательствами со стороны НКО, основной целью которой является сбор информации для ее последующего распространения, является «реализацией права на свободу получения и распространения информации, гарантированного ст. 29 Конституции РФ».

«Согласно ст. 55 Конституции РФ, ограничения этого права допустимы только на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства,— цитирует Константин Добрынин Основной закон.— Как законодатель в прошлом могу лишь отметить, что задача закона "Об НКО" не в том, чтобы посадить правозащитников на цепь и не выпускать из региона, а защищать права людей во всей полноте закона, и, если для сбора информации требуется отправляться на Чукотку или в Чечню, значит, надо отправляться».

В 2022 году суды по искам Минюста ликвидировали уже как минимум три правозащитных НКО: речь идет о правозащитном центре «Мемориал» (был до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), организации «Астрея», а также о профсоюзе журналистов и работников СМИ.

Мария Старикова