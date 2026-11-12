Ушаков назвал тему переговоров Путина и Уиткоффа в Москве
Президент России Владимир Путин обсудит со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопросы, ведущие к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву утром 12 ноября. Переговоры с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня. После прибытия в Россию Стив Уиткофф в разговоре с журналистом «Вестей» выразил надежду, что после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби стороны приблизились к миру.
Переговоры в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошли 10–11 ноября. Главный итог встречи — договоренность провести новый обмен военнопленными между Россией и Украиной.