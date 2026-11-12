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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
МирПереговоры

Ушаков назвал тему переговоров Путина и Уиткоффа в Москве

Президент России Владимир Путин обсудит со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером вопросы, ведущие к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву утром 12 ноября. Переговоры с Владимиром Путиным запланированы на первую половину дня. После прибытия в Россию Стив Уиткофф в разговоре с журналистом «Вестей» выразил надежду, что после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби стороны приблизились к миру.
Переговоры в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине прошли 10–11 ноября. Главный итог встречи — договоренность провести новый обмен военнопленными между Россией и Украиной.
Украина. Отношения с Россией
Москва
Стив Уиткофф
США. Отношения с Россией