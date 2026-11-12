Последние лазейки сдали в утиль
Упросят ли новые условия Минпромторга покупку авто за рубежом
В России унифицируют правовую базу по утильсбору. Процесс администрирования расчета и взимания платежа должен стать прозрачнее, считает Минпромторг. Как уточняют в ведомстве, ставки и коэффициенты отдельно меняться не будут и останутся в ранее принятом графике до 2030 года.
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Основное изменение, которое может появиться в правилах расчета утильсбора, касается автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. Платеж будет учитывать уплаченную таможенную пошлину, которая зависит от стоимости машины. Если ее цена не будет совпадать с той, что указана в перечне Минпромторга, разницу нужно будет уплатить в составе утильсбора. Импортерам придется отказаться от ввоза через третьи страны, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:
«При въезде через Белоруссию взимается полный утилизационный сбор, потому что льготы не учитываются. В Казахстане и Армении ставки тоже не низкие — только по электрическим моделям есть приличная разница. Что касается Киргизии, там идет многократное занижение, эти недостающие платежи будут донасчитаны в рамках утилизационного сбора, чтобы не было никаких лазеек. На самом деле это вполне себе рационально, потому что права у импортеров должны быть абсолютно одинаковые».
В соцсетях количество людей, получивших доначисления утильсбора, оценивают в десятки тысяч. Одни неправильно воспользовались льготой, другие рассчитали платеж по неверной формуле. Во всех случаях доплаты могут составлять до 3 млн руб. без учета пеней, которых за время проверки ФТС также может набежать несколько миллионов. Предлагаемые Минпромторгом поправки не исключают доначисления «задним числом», отмечает юрист Анна Пузанова:
«Ожидается, что эти меры сделают правила одинаковыми для всех, платежи будут прозрачными, но есть и негативные моменты.
Ожидается нагрузка на судебную систему по искам, если расчеты Минпромторга не будут соответствовать действительной рыночной стоимости автомобиля. Все эти меры скажутся на стоимости автомобилей. Полагаю, что возможно применение законодательства задним числом. К сожалению, такая практика у нас уже есть».
Минпромторг также предлагает уточнить срок постановки на учет автомобилей, ввозимых для личного пользования по льготным ставкам. Таким машинам приехать в ГАИ придется в течение месяца после оформления таможенного приходного ордера. Это позволит сократить долю перекупщиков, отмечает владелец салона «Авторевизорро», блогер Кирилл Чернов:
«К сожалению, история про осторожность в плане таможенного оформления как раз-таки еще не на слуху. Очень многие не понимают рисков по очень простой причине: машины, которые попадают под доначисление, уже продаются в России. Просто нужно прийти к дилеру, как раньше, и купить новую машину. А в том, что это комиссионная продажа и дилер к ней никакого отношения не имеет, и кроется самый главный подвох».
Для машин возрастом старше 30 лет могут изменить условия освобождения от уплаты утилизационного сбора. Ретро-кары нужно будет признавать культурной ценностью. Это несложная процедура, но она накладывает на автомобиль ограничения, говорит основатель проекта «Автокультура», коллекционер Никита Муравин:
«По факту это автомобиль, который вы можете использовать только для демонстрации, на нем нельзя передвигаться по дорогам общего пользования, ТС вы не получите. Культурная ценность и так ничем не облагалась, включая налоги. Представьте, что у вас игрушка, просто размером один к одному.
В целом идея была в том, чтобы автомобильные музеи, которые покупают себе транспортные средства-экспонаты, просто не тратились на таможку».
На проверку правильности уплаты утильсбора у таможенных органов есть три года. Сейчас большая часть доначислений приходит за машины, купленные с 2023 по 2025 год. По данным «Автостата», за первые девять месяцев 2026 года на альтернативные поставки пришелся 51% всего импорта новых легковых автомобилей. Годом ранее таких было 43%, а в 2024-м — ниже 20%. Поэтому к 2029-му количество случаев перерасчетов утильсбора может значительно вырасти, допускают эксперты.