Последние лазейки сдали в утиль

«К сожалению, история про осторожность в плане таможенного оформления как раз-таки еще не на слуху. Очень многие не понимают рисков по очень простой причине: машины, которые попадают под доначисление, уже продаются в России. Просто нужно прийти к дилеру, как раньше, и купить новую машину. А в том, что это комиссионная продажа и дилер к ней никакого отношения не имеет, и кроется самый главный подвох».