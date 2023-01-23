Правозащитникам не зачитали права

Гагаринский суд Москвы не стал рассматривать иск Московской Хельсинкской группы (МХГ; действует с 1976 года) к столичному управлению Минюста. Юристы МХГ пытались оспорить процедуру назначения внеплановой проверки организации в ноябре прошлого года. Проверка установила одиннадцать эпизодов участия представителей МХГ в конференциях за пределами столицы — Минюст считает это нарушением «пределов территориальной деятельности» и требует ликвидировать МХГ. Заседание Мосгорсуда по иску о ликвидации назначено на 25 января; защищать правозащитную организацию будет в том числе вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Иск МХГ к столичному Минюсту, следует из карточки дела на сайте Гагаринского суда, зарегистрирован 16 января. 19 января истцу «отказано в принятии» заявления, а публикация судебного определения «запрещена». Суд лишь предлагает ознакомиться с законом о доступе к судебной информации, который среди ряда причин для закрытия от публики судебных актов называет в том числе «затрагивающие безопасность государства». Исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева указывает, что она и коллеги не понимают причин такой скрытности и мотивов отказа в рассмотрении иска.

МХГ — старейшая из действующих в России правозащитных организаций. МХГ декларирует свою цель как «содействие практическому выполнению всех международно-правовых обязательств России в области прав человека». В 2014 году подавляющее большинство проектов МХГ были свернуты из-за нехватки финансирования — значительная часть западных доноров ушла из России после вступления в силу законов об НКО-иноагентах. Позже организация полностью отказалась от иностранного финансирования: советская диссидентка Людмила Алексеева, возглавлявшая группу с 1996 года, заявила тогда «Новой газете», что организация «не будет брать иностранные гранты». Людмила Алексеева много лет входила сначала в Комиссию по правам человека при президенте, а затем в президентский Совет по развитию гражданского общества, неоднократно встречалась с Владимиром Путиным. Она умерла в 2018 году в возрасте 91 года, после чего в МХГ были избраны три сопредседателя.

В иске, о котором идет речь, юристы МХГ требовали признать незаконной «внеплановую проверку» организации. Ее в ноябре 2022 года по инициативе прокуратуры провело столичное управление Минюста, выявив 11 нарушений «территориальной деятельности»: поскольку правозащитная организация «московская», полагает ведомство, ее представители не имели права участвовать в конференциях в других регионах. Среди нарушений, как ранее сообщал “Ъ”, значится в том числе онлайн-мероприятие правозащитников из Краснодарского края и наблюдение за громкими судебными разбирательствами в Подольске и Ингушетии. Сбор информации о нарушении прав человека в ходе судебных разбирательств — основной вид деятельности МХГ с момента основания в 1976 году.

Результаты проверки легли в основу иска со стороны Минюста. Столичное управление ведомства потребовало в Мосгорсуде ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу за «системные и грубые» нарушения закона «Об НКО». Если бы Гагаринский суд принял иск МХГ к Минюсту и начал процесс по установлению законности назначения «внеплановой проверки», это повлияло бы на ход процесса в Мосгорсуде. На основании иска к надзорному ведомству юристы МХГ ранее просили Мосгорсуд отложить процесс о ликвидации. Отклонение иска в Гагаринском суде, полагает Светлана Астраханцева, процесс о ликвидации может ускорить: «Мы не исключаем, что нас хотят ликвидировать за одно судебное заседание»,— сказала она.

Из информации на сайте Мосгорсуда следует, что заседание по иску о ликвидации назначено на 25 января. По данным “Ъ”, в защите МХГ будут участвовать адвокаты Михаил Бирюков, Марина Агальцова, Мария Эйсмонт и Генри Резник. Заслуженный юрист России Генри Резник, отметим, является первым вице-президентом Адвокатской палаты Москвы и членом Московской Хельсинкской группы. Год назад, являясь на тот момент вице-президентом Федеральной палаты адвокатов (ФПА) и членом Совета по правам человека при президенте (СПЧ), он участвовал в защите «Международного Мемориала» (признан иноагентом и ликвидирован по иску Минюста РФ). Осенью прошлого года Генри Резник прекратил работу в совете ФПА и подал заявление о выходе из общественного совета при Минюсте, а в декабре 2022 года заявил о выходе из СПЧ.

Мария Старикова