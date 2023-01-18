«Кормят лучше, чем в ИК-2»

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Георгий Волков и член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Алексей Мельников (ответственный секретарь ОНК столицы) посетили ИК-6 во Владимирской области, где содержится политик Алексей Навальный. Подробный рассказ о поездке в среду опубликовал господин Мельников и Telegram-канал СПЧ. В беседе с «Ъ» господин Мельников пояснил, что организовать поездку просил российский врач, обеспокоенный состоянием здоровья Алексея Навального.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный в ИК-6

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Навальный в ИК-6

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Поездка правозащитников в ИК-6 Владимирской области состоялась в понедельник, однако только сегодня Алексей Мельников сообщил подробности визита. Он рассказал, что беседовал с оппозиционером «более двух часов» и тот просил о переводе в СИЗО для ознакомления с материалами своего уголовного дела.

Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок три года и шесть месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду). В июне 2022 года оппозиционера перевели в колонию Владимирской области, где регулярно помещают в штрафной изолятор (ШИЗО) за нарушения режима.

Его жена Юлия Навальная в январе нынешнего года сообщала, что узнала из письма супруга о его простуде и высокой температуре. Одновременно с этим появилось сообщение врача Александра Ванюкова с просьбой обеспечить Алексею Навальному надлежащую медицинскую помощь.

Письмо поддержали более 600 представителей медицинского сообщества. Это же послание, рассказал «Ъ» Алексей Мельников, было направлено в ОНК Москвы.

Отметим, Георгий Волков возглавляет профильное онлайн-издание «ОНК Газета», в редколлегию которого входят действующие представители наблюдательных комиссий большинства субъектов РФ. В рамках правозащитной деятельности Алексея Мельникова в СПЧ он и господин Волков посещают заключенных не только в столице, но и в других регионах.

«Я обратился во ФСИН (для согласования посещения колонии.— “Ъ”),— рассказал «Ъ» господин Мельников.— Разумеется, мы не ездили туда только ради Навального, детально опросить удалось около десяти заключенных, а также удалось пообщаться с группами людей в отрядах — всего мы охватили, наверное, более 100 человек». Правозащитник рассказал, что члены ОНК проверяли условия труда, уровень зарплаты, безопасность на производстве и организацию досуга. Они обнаружили «невероятно красивый храм», молельную комнату для мусульман, «крутую библиотеку», музыкальный ансамбль и видеостудию, где «заключенные монтируют снятые новости, которые затем транслируются в отрядах».

Из опубликованного доклада о поездке следует, что о помещении в ШИЗО (за все время заключения это происходило уже десять раз) Навальный дословно сказал следующее: «Формально действуют строго по закону, но тяжесть нарушений не соответствует наказанию». Здоровье Алексея Навального правозащитники оценили как «в норме», сославшись на слова самого оппозиционера.

«Лекарства у него были, как, впрочем, и в медчасти, беспокоила спина (эту проблему мы зафиксировали еще когда он находился в "Матросской Тишине")»,— указал господин Мельников.

Он отметил, что Алексей Навальный просит о возможности посетить стоматолога вне учреждения ФСИН (это позволяют правила внутреннего распорядка, разработанные для ФСИН). Кроме того, по словам господина Мельникова, правозащитники привезли лекарства, которые в колонии «взяли». «В принципе, лекарства в медчасти ИК есть, где-то оригинальные, где-то отечественные аналоги»,— пояснил он, отметив, что на вопрос о питании Алексей Навальный ответил: «Еда хорошая. Лучше, чем в ИК-2».

Мария Старикова