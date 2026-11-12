Браслет с сапфиром дома Романовых продали на торгах в Женеве почти за $5 млн
Браслет с уникальным сапфиром из коллекции дома Романовых продали на аукционе Sotheby’s в Женеве за $4,9 млн (около 411 млн руб.). Эта сумма более чем вдвое превысила верхнюю границу первоначальной оценки в $1-2 млн.
Центральным элементом украшения стал сапфир весом 197,8 карата XIX века, установленный в браслет платинового цвета с геометрическим дизайном в стиле ар-деко. Браслет инкрустирован бриллиантами и украшен сменной вставкой из гравированного горного хрусталя. Современную оправу для камня в 2015 году создал ювелирный дом Cartier.
У сапфира большая история, связанная с императрицей Марией Федоровной, супругой Александра III и матерью Николая II. Камень входил в пару украшений работы Фаберже, его надевали на костюмированный бал в Зимнем дворце в 1903 году. После революции 1917 года советские власти продали драгоценность за границу. В 1927 году камень приобрела американская оперная певица и коллекционер Ганна Вальска, которая установила его в другое украшение. Позже сапфир неоднократно менял оправу и владельцев, появлялся на аукционах Sotheby’s в 1971 и 1992 годах.