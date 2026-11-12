Браслет с сапфиром дома Романовых продали на торгах в Женеве почти за $5 млн

У сапфира большая история, связанная с императрицей Марией Федоровной, супругой Александра III и матерью Николая II. Камень входил в пару украшений работы Фаберже, его надевали на костюмированный бал в Зимнем дворце в 1903 году. После революции 1917 года советские власти продали драгоценность за границу. В 1927 году камень приобрела американская оперная певица и коллекционер Ганна Вальска, которая установила его в другое украшение. Позже сапфир неоднократно менял оправу и владельцев, появлялся на аукционах Sotheby’s в 1971 и 1992 годах.