Греф: «Сбер» за три года выплатил столько дивидендов, сколько за предыдущие 20 лет
Греф: Сбербанк выплатил акционерам 2,4 трлн рублей дивидендов за три года
Сбербанк за три года выплатил акционерам 2,4 трлн руб. — столько же, сколько за предыдущие 20 лет. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора.
По словам банкира, несмотря на «внешний хаос», «Сберу» удалось выполнить все финансовые цели. Он уточнил, что рентабельность собственного капитала банка превысила 22%. «Коэффициент достаточности капитала — выше регуляторных требований. Мы создали непробиваемый запас прочности»,— рассказал господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).
В начале сентября глава Сбербанка говорил, что кредитная организация намерена выплатить рекордные дивиденды в 2026 году. Банк по-прежнему будет направлять на выплату 50% от прибыли.