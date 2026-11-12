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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
ФинансыИнвестиции

Греф: «Сбер» за три года выплатил столько дивидендов, сколько за предыдущие 20 лет

Греф: Сбербанк выплатил акционерам 2,4 трлн рублей дивидендов за три года
Сбербанк за три года выплатил акционерам 2,4 трлн руб. — столько же, сколько за предыдущие 20 лет. Об этом сообщил глава кредитной организации Герман Греф на Дне инвестора.
Глава Сбербанка Герман Греф

Глава Сбербанка Герман Греф

Алексей Смагин / Коммерсантъ

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По словам банкира, несмотря на «внешний хаос», «Сберу» удалось выполнить все финансовые цели. Он уточнил, что рентабельность собственного капитала банка превысила 22%. «Коэффициент достаточности капитала — выше регуляторных требований. Мы создали непробиваемый запас прочности»,— рассказал господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).
В начале сентября глава Сбербанка говорил, что кредитная организация намерена выплатить рекордные дивиденды в 2026 году. Банк по-прежнему будет направлять на выплату 50% от прибыли.
Сбербанк
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Герман Греф
Банки