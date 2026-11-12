Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Третьей звездой стал канадский нападающий Зак Хайман из «Эдмонтон Ойлерс». Он забросил две шайбы в домашней игре против «Филадельфия Флайерс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.