Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В выездном матче регулярного чемпионата против «Буффало Сейбрс» он сделал хет-трик и отличился результативной передачей.
Гости одержали победу со счетом 8:3. Помимо Кучерова, голы также забили Скотт Сабурин, Янни Гурд и Брендон Хэйгел, отметившийся дублем. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков. У «Буффало» шайбы на счету Джоша Доуна, Джейсона Закера и Тейджа Томпсона.
Второй звездой признали шведского форварда «Вегас Голден Найтс» Виктора Олофссона. Его команда на своем льду обыграла «Юта Маммот» — 5:3. Нападающий забил гол и дважды ассистировал Ивану Барбашеву. В составе «Юты» ворота соперника поразил защитник Дмитрий Симашев.
Третьей звездой стал канадский нападающий Зак Хайман из «Эдмонтон Ойлерс». Он забросил две шайбы в домашней игре против «Филадельфия Флайерс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев.