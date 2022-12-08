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Коммерсантъ FM
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Генри Резник покинул Совет по правам человека

Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник покинул Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Господин Резник рассказал «Адвокатской улице», что сделал это накануне встречи СПЧ с Владимиром Путиным, которая прошла 7 декабря. Причины своего решения он комментировать отказался.

В октябре Генри Резник прекратил работу в совете Федеральной палаты адвокатов. Он также подал заявление о выходе из общественного совета при Минюсте.

В конце ноября Владимир Путин изменил состав СПЧ, исключив из него десять человек, включая журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. В новый состав совета, в частности, вошли военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Подробнее об обновлении состава СПЧ читайте в материале «Ъ» «Президент хочет нового совета».

Дарья Эрозбек

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