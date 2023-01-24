Депутат Крашенинников объяснил, почему депутаты и сенаторы перестанут публиковать декларации

Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации в случае принятия соответствующего законопроекта больше не будут обязаны публиковать декларации о доходах и имуществе, чтобы «защитить персональные данные». Об этом «Ъ» заявил депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников («Единая Россия»). В открытом доступе останутся лишь данные о том, сколько парламентариев сдали документы, и содержались ли в них нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Павел Крашенинников отметил, что в будущем аналогичные поправки в закон могут ввести и в отношении членов правительства, которым также могут разрешить не публиковать декларации.

Поправка, позволяющая депутатам и сенаторам не раскрывать доходы, была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству накануне, 23 января. Она дополнила законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах, который рассмотрят уже сегодня.

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