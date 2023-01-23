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Коммерсантъ FM
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Комитет Госдумы предложил публиковать декларации депутатов и сенаторов в сети без личных данных

Персональные данные депутатов Госдумы и сенаторов не будут публиковаться в декларациях о доходах. Такую поправку ко второму чтению законопроекта о декларациях региональных и муниципальных депутатов предложил принять комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов»,— сказал по итогам заседания Думы глава комитета Павел Крашенинников (цитата по сайту Госдумы).

Согласно законопроекту, муниципальные и региональные депутаты, осуществляющие свои полномочия не на постоянной основе, должны подавать свои декларации только после избрания, а также если в течение отчетного года депутат совершал крупные сделки, превышающие общий доход его и его супруги (супруга). Сейчас подобный режим отчетности действует для депутатов сельских поселений.

Эрдни Кагалтынов

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