Комитет Госдумы предложил публиковать декларации депутатов и сенаторов в сети без личных данных

Персональные данные депутатов Госдумы и сенаторов не будут публиковаться в декларациях о доходах. Такую поправку ко второму чтению законопроекта о декларациях региональных и муниципальных депутатов предложил принять комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

«В сети Интернет не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции. Такую норму предлагается распространить также на депутатов Госдумы и сенаторов»,— сказал по итогам заседания Думы глава комитета Павел Крашенинников (цитата по сайту Госдумы).

Согласно законопроекту, муниципальные и региональные депутаты, осуществляющие свои полномочия не на постоянной основе, должны подавать свои декларации только после избрания, а также если в течение отчетного года депутат совершал крупные сделки, превышающие общий доход его и его супруги (супруга). Сейчас подобный режим отчетности действует для депутатов сельских поселений.

Эрдни Кагалтынов