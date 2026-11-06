«Селигдар» обратился в ЦБ из-за обвала акций на новостях о деле против акционеров

Акции «Селигдара» обвалились на 20,8%, до 37 руб. за штуку во время дневных торгов на Мосбирже после того, как «Ъ» сообщил об ужесточении обвинения пяти фигурантам дела о мошенничестве, в том числе акционерам «Селигдара». «Уголовное обвинение физических лиц само по себе не возлагает на общества группы обязанность отвечать по их обязательствам. Арест долей также не равнозначен аресту производственных активов соответствующего общества», — сказал господин Хрущ.