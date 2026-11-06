«Селигдар» обратился в ЦБ из-за обвала акций на новостях о деле против акционеров
Полиметаллический холдинг «Селигдар» направил обращения в Банк России и Мосбиржу с просьбой прояснить ситуацию с ценными бумагами компании. Днем акции «Селигдара» упали более чем на 20% после новостей об уголовном деле против акционеров.
Председатель совета директоров «Селигдара» Александр Хрущ заявил, что компания требует прояснить «расхождение динамики акций с ценой золота, аномальный объем и резкое движение цены, и прочее». «Мы расцениваем происходящие события как манипулятивные», — заявил господин Хрущ.
Акции «Селигдара» обвалились на 20,8%, до 37 руб. за штуку во время дневных торгов на Мосбирже после того, как «Ъ» сообщил об ужесточении обвинения пяти фигурантам дела о мошенничестве, в том числе акционерам «Селигдара». «Уголовное обвинение физических лиц само по себе не возлагает на общества группы обязанность отвечать по их обязательствам. Арест долей также не равнозначен аресту производственных активов соответствующего общества», — сказал господин Хрущ.