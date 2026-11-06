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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Происшествия

СКР предложил включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру

В 2026 году Следственный комитет России (СКР) арестовал имущество коррупционеров на сумму более $486 млн. В ведомстве предложили включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру для отслеживания транзакций.
Инициатива была озвучена на заседании межправительственной рабочей группы по возвращению активов, прошедшем в Вене. Во встрече участвовала глава отдела Главного следственного управления СКР Анна Старжинская. В СКР заявили, что занимаются арестом активов во взаимодействии с оперативными службами и подразделениями финансовой разведки.
«Доступ следственных органов к специальным ресурсам Росфинмониторинга позволяет отслеживать транзакции криптовалют и получать значимую информацию для доказывания преступной деятельности. Высказано предложение СК России о включении криптоактивов в антиотмывочную инфраструктуру»,— указано в пресс-релизе ведомства.
Госпожа Старжинская уточнила, что за последние четыре года СКР исполнил более 6 тыс. запросов о правовой помощи по уголовным делам. Представитель СКР призвала организовать механизмы международного сотрудничества «вне политических рамок», чтобы обеспечить «безукоризненное выполнение международно-правовых обязательств на равноправной и взаимоуважительной основе».
Президент Владимир Путин называл одним из приоритетов работы властей создание национальной концепции финансовой безопасности. Он также призвал тщательнее контролировать подозрительные финансовые операции.
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