СКР предложил включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру

Инициатива была озвучена на заседании межправительственной рабочей группы по возвращению активов, прошедшем в Вене. Во встрече участвовала глава отдела Главного следственного управления СКР Анна Старжинская. В СКР заявили, что занимаются арестом активов во взаимодействии с оперативными службами и подразделениями финансовой разведки.