Король Бельгии не принял отставку премьер-министра
Король Бельгии Филипп предоставил правящей коалиции дополнительное время для разработки нового бюджета, предусматривающего сокращение расходов. Он не принял отставку премьер-министра Барта де Вевера.
«Король решил отклонить отставку премьер-министра и попросил его немедленно возобновить бюджетные переговоры. Премьер-министр отчитается перед королем в понедельник, 16 ноября»,— указано в заявлении королевского дворца (цитата по Agence France-Presse).
Бельгийское правительство зашло в тупик, когда взяло обязательство сэкономить в бюджете около €10 млрд ($11,2 млрд) к 2029 году, что было бы сопряжено с повышением налогов. Разногласия в коалиции углубились под давлением профсоюзов, протестующих против мер жесткой экономии, отмечает AFP. 2 ноября Барт де Вевер подал заявление об отставке после того, как пять партий правящей коалиции не смогли договориться о новом бюджете. Он назвал это «серьезным ударом» для правительства. Король Филипп не стал подписывать его заявление и отвел неделю на консультации с партиями правящего альянса в поисках компромисса.