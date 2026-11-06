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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Финансы

ЦБ предложил обязать маркетплейсы возвращать деньги на карту оплаты

Банк России (ЦБ) предложил законодательно обязать цифровые платформы возвращать покупателям деньги на то же электронное средство платежа, например банковскую карту, с которого прошла оплата. Исключение — случаи, когда клиент сам указал другое средство платежа или расчетный счет. Правило должно действовать при всех безналичных расчетах, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с предложениями регулятора.
По словам собеседника агентства, ЦБ направил инициативу в Минэкономразвития. Вместе с ней регулятор предложил распространить на платформы правила продажи финансовых продуктов, которые уже действуют для финансовых организаций. Цель — защитить права потребителей. Чтобы контролировать выполнение этого требования, ЦБ хочет включить платформы в периметр своего надзора.
Инициатива связана с практикой платформ, в том числе маркетплейсов, иногда переводить возвраты на анонимные электронные кошельки в своих дочерних банках. Ранее начальник правления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков рассказывал, что клиенты порой не знают о таком кошельке и не видят возвратов. «Эти деньги просто так вывести нельзя себе на карту, их можно только потратить заново... По форме все законно, содержательно — это безобразие»,— говорил он.
Без идентификации вывести деньги с анонимного кошелька нельзя. По закону с него запрещено переводить средства другим людям и на свой банковский счет, остаток не может превышать 15 тыс. руб., а операции — 40 тыс. руб. в месяц. Платить можно юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
Весной 2025 года ЦБ в письме рекомендовал банкам проводить возвраты на карту оплаты, но сейчас это не обязательно.
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