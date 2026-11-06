ЦБ предложил обязать маркетплейсы возвращать деньги на карту оплаты

Инициатива связана с практикой платформ, в том числе маркетплейсов, иногда переводить возвраты на анонимные электронные кошельки в своих дочерних банках. Ранее начальник правления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков рассказывал, что клиенты порой не знают о таком кошельке и не видят возвратов. «Эти деньги просто так вывести нельзя себе на карту, их можно только потратить заново... По форме все законно, содержательно — это безобразие»,— говорил он.