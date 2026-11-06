ЦБ предложил обязать маркетплейсы возвращать деньги на карту оплаты
Банк России (ЦБ) предложил законодательно обязать цифровые платформы возвращать покупателям деньги на то же электронное средство платежа, например банковскую карту, с которого прошла оплата. Исключение — случаи, когда клиент сам указал другое средство платежа или расчетный счет. Правило должно действовать при всех безналичных расчетах, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с предложениями регулятора.
По словам собеседника агентства, ЦБ направил инициативу в Минэкономразвития. Вместе с ней регулятор предложил распространить на платформы правила продажи финансовых продуктов, которые уже действуют для финансовых организаций. Цель — защитить права потребителей. Чтобы контролировать выполнение этого требования, ЦБ хочет включить платформы в периметр своего надзора.
Инициатива связана с практикой платформ, в том числе маркетплейсов, иногда переводить возвраты на анонимные электронные кошельки в своих дочерних банках. Ранее начальник правления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков рассказывал, что клиенты порой не знают о таком кошельке и не видят возвратов. «Эти деньги просто так вывести нельзя себе на карту, их можно только потратить заново... По форме все законно, содержательно — это безобразие»,— говорил он.
Без идентификации вывести деньги с анонимного кошелька нельзя. По закону с него запрещено переводить средства другим людям и на свой банковский счет, остаток не может превышать 15 тыс. руб., а операции — 40 тыс. руб. в месяц. Платить можно юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
Весной 2025 года ЦБ в письме рекомендовал банкам проводить возвраты на карту оплаты, но сейчас это не обязательно.