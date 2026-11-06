Россиянки завоевали золото чемпионата мира по прыжкам на батуте
Сборная России заняла первое место в командных соревнованиях на акробатической дорожке на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Турнир проходит в Нанкине.
В состав команды вошли Александра Лямина, Елена Нейман, Арина Каляндра и Полина Новолокина. Они набрали 28 баллов. Серебряными призерами стали бельгийки (22 балла). Бронзу взяли француженки (21).
Также золото в дисциплине двойной минитрамп завоевали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко. Россияне показали результат 26 баллов. Второе место заняла сборная Португалии (22), третье — команда США (19).
Турнир завершится 8 ноября. Российские спортсмены впервые с 2019 года выступают на чемпионате мира с национальной символикой.