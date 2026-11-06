Politico: Германия опасается недовольства США при отказе от американского оружия
Минобороны Германии опасается, что слишком поспешные шаги по снижению зависимости страны от американского оружия могут поставить под угрозу отношения с США. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на внутренние материалы министерства.
Как уточняет издание, в период с 2021 по 2025 год США обеспечили 37% основных поставок вооружений в Германию. Однако часть чиновников немецкого Минобороны «все больше сомневается в надежности Вашингтона». При этом в министерстве предупредили, что «явное дистанцирование» от США может нанести ущерб партнерству и лишить немецкую промышленность возможности участвовать в производстве американского оружия.
Аналитические документы были подготовлены в преддверии заседания комитета по обороне немецкого парламента, прошедшего 4 ноября. По словам местных чиновников, на встрече обсуждали германо-американское сотрудничество в области обороны. Минобороны ФРГ считает, что «публичное стремление Германии к автономии в оборонных проектах воспринимается Штатами критически», и поэтому Берлин «не может позволить себе резких изменений курса».
Еврокомиссия хочет, чтобы к 2030 году страны Европы тратили не менее половины своих бюджетов на закупки оборудования европейского производства. Сейчас этот показатель составляет около 15%. ЕС по-прежнему сильно зависит от американских поставщиков, особенно в отношении сложных систем вооружения, отмечает Politico. США занимают первое место в мире по объемам оборонных поставок.
Отношения двух стран ухудшились после того, как в апреле канцлер Германии Фридрих Мерц жестко раскритиковал действия президента США Дональда Трампа в Иране. В ответ тот заявил о выводе 5 тыс. американских военных из ФРГ. Вместе с этим господин Трамп отменил развертывание в Германии дальнобойных вооружений, из-за чего Берлину пришлось экстренно разрабатывать новую программу, чтобы закрыть брешь в своей обороне.