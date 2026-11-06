Politico: Германия опасается недовольства США при отказе от американского оружия

Как уточняет издание, в период с 2021 по 2025 год США обеспечили 37% основных поставок вооружений в Германию. Однако часть чиновников немецкого Минобороны «все больше сомневается в надежности Вашингтона». При этом в министерстве предупредили, что «явное дистанцирование» от США может нанести ущерб партнерству и лишить немецкую промышленность возможности участвовать в производстве американского оружия.