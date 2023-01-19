Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила направить имущество уехавших из России на жилье для детей-сирот

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что имущество уехавших из России граждан можно использовать для обеспечения жильем детей-сирот. Это может коснуться также недвижимости организаций из недружественных стран.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Анна Кузнецова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Есть те, кто предал свою страну. Есть те люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении? Мы сегодня видим, что накапливается тревожность в этом блоке»,— сказала Анна Кузнецова на совещании по вопросу обеспечения жильем детей-сирот в Кемерово (цитата по ТАСС).

Госпожа Кузнецова напомнила, что жилье ждут 288 тыс. детей-сирот. Такие же цифры ранее приводила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. По словам Анны Кузнецовой, на обеспечение их жильем потребуется 600 млрд руб. «Для сравнения, бюджет для выполнения обязательств перед детьми-сиротами в прошлом году составил 38 млрд руб., из них 10 млрд руб.— это средства федерального бюджета. Остальное добавляют регионы»,— добавила она.

По данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, в январе 2022 года в списке на получение жилья находилось 298 тыс. детей-сирот. В феврале того же года Анна Кузнецова сообщала, что 213 тыс. из них достигли совершеннолетия. В 2021 году в очереди стояло 288 тыс. человек, в 2020-м — 283 тыс. человек.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил изменить статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. По его мнению, в них нужно внести пункт о конфискации имущества. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допускал, что изъятие имущество возможно при соответствующих поправках в УК РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Олеся Павленко