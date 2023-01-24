Россияне тревожнее смотрят в будущее

Россияне готовятся менять экономическое поведение. Прошлый год запомнился тем, что уровень благосостояния населения упал по всем возможным пунктам. Об этом говорится в совместном исследовании «Ромир» и компании «Яков и партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России). Картина будущего тоже представляется респондентам тревожной, и главный повод для беспокойства — это уровень доходов. Как изменится потребление россиян при таких установках? Выяснял Иван Якунин.

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Ощущение стабильности, объем накоплений, эмоциональное и даже физическое состояние — все эти категории, как сказано в новом исследовании, сильно ухудшились в прошлом году. Каждый третий респондент жалуется на сократившиеся возможности для карьерного роста. Каждый пятый — на безопасность места жительства. А уровень дохода сократился у половины опрошенных. Неудивительно, что и в будущем это остается главной угрозой для россиян. И эти опасения не беспочвенны, рассуждает экономист Григорий Баженов:

«2023-й — это все-таки еще переходный год. Достаточно много шоков, которые еще явно не пройдены. Начинает снижаться и производительность труда, потому что явно люди не фокусируются только лишь на работе. Действует такой негласный социальный контракт, что у работников низкая переговорная позиция. Широко распространена малооплачиваемая занятость. Но, с другой стороны, и уровень безработицы низкий. Думаю, что мы будем наблюдать, в общем-то, продолжение этой истории. Возможно, что заработные платы будут расти в меньшей степени, чем цены, и, конечно, это скажется на реальных доходах населения».

В исследовании «Ромира» заметно, что респонденты ссылаются на высокую инфляцию во многих вопросах. Это и причина, по которой они стали чувствовать себя не так уверенно, и долгосрочная угроза. Согласно официальному прогнозу Центробанка, в этом году рост цен не должен превысить 7%, и это гораздо лучше, чем в прошлогодние 12%.

Но экономическое поведение россиян все равно начнет меняться, рассказала “Ъ FM” соавтор исследования, директор по работе с клиентами «Ромира» Анастасия Сидорина: «Россияне достаточно быстро привыкают к кризисной нестабильной ситуации. Причиной этому является большое количество кризисов, которые пережило российское население. Если говорить про планы, то ожидаемо это усиление режима экономии.

Люди начали активно сокращать траты на крупные статьи расходов, позиции, которые не являются основными или товарами первой необходимости.

То, о чем говорят россияне, рассуждая о будущем, — это как раз история активации стратегии экономии по многим категориям, усиление режима сохранения средств».

Косвенные подтверждения этому уже были. Так, например, сервис «Тинькофф Касса» сообщал, что предновогодние траты россиян в декабре стали минимальными за пять лет. Респонденты «Ромира» рассказали, что сокращать расходы будут по трем направлениям: услуги, туризм и одежда. Но это далеко не полный список мер, отметила социолог Анна Очкина: «Может меняться структура потребления. Сильнее всего, как всегда, пострадает нижний сегмент среднего класса. Люди будут экономить на поездках, одежде, еще на каких-то статьях бюджета, например, связанных с ремонтом, с обустройством квартир. Если есть возможность соскользнуть в серую зону, то наш человек никогда от этого не откажется. Очень многие, например, не оформляют ИП, особенно в сфере услуг, в частности, те же репетиторы».

Рост платежей в так называемой серой зоне — это лишь часть возможных проблем. Сберегательная модель подразумевает, что деньги перестанут поступать в экономику, они будут складироваться, и вряд ли на банковский депозитах. Так, например, ЦБ уже сообщал, что в декабре банки пополнили объем наличных на 700 млрд руб. За год этот показатель вырос в два раза.

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