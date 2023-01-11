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Коммерсантъ FM
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Инфляция уходит от своего пика

Как эксперты оценивают прогноз Минэкономразвития

Инфляция в России к лету 2023 года может опуститься ниже целевого показателя в 4%. С таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным. Ведомство исходит из того, что в конце первого квартала текущего года темпы роста цен снизятся благодаря тому, что в расчетной базе уже не будет учитываться пик прошлого марта, и в итоге уже во втором квартале показатель будет даже ниже 4%. При этом итоговая инфляция в 2022-м составила чуть меньше 12%, даже несмотря на перенесенную с июля на декабрь индексацию тарифов ЖКХ.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Если в начале года не произойдет никаких неожиданностей, то вернуться к целевым показателям по темпам роста цен реально, пояснила руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова: «По статистике видно, что когда у нас из базы расчетов уйдет пиковое значение — а это март 2022 года, когда инфляция доходила почти до 8% месяц к месяцу, — то ее годовой уровень действительно снизится. Это произойдет с апреля 2023 года. Так что, думаю, ориентир, о котором говорил министр, это совершенно реалистичный прогноз.

Вместе с тем конкретный показатель во втором квартале 2023-го будет зависеть от того, как станет складываться инфляционный фон. В начале года мы можем только это предполагать. Фактор риска, который первым приходит на ум, — это, конечно, движение валютного курса. В декабре 2022-го произошло достаточно заметное ослабление курса рубля, и это может иметь так называемый эффект переноса на внутренние цены.

И все же ориентир по инфляции около 4% выглядит очень защищенным».

В Центробанке, в свою очередь, прогнозировали, что темпы роста цен в этом году будут находиться в диапазоне 5-7%, а в самом Минэкономразвития называли цифру в 5%. И обновленные данные ведомства выглядят нереалистично, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк:

Как предприниматели оценивают реальные темпы роста цен в 2022 году

«Достаточно странно выглядит прогноз инфляции в 4%. Видимо, он учитывает негативный сценарий развития экономики. Потому что резкое снижение этого показателя возможно при крайне негативной динамике потребления, достаточно резком падении спроса со стороны участников экономических процессов и при слабом росте экономики в целом. Также на это влияет фактор девальвации рубля. То есть сейчас начнутся покупки и продажи валюты в рамках бюджетного правила, что будет способствовать укреплению рубля. С одной стороны, это, конечно, перенесется на инфляцию таким образом, но в то же время это крайне негативно для государственной казны. Поэтому могут быть внесены определенные корректировки в бюджетное правило, чтобы избежать этого поощрения укрепления рубля. Из проинфляционных рисков также можно отметить выплаты в рамках СВО, отвлечение трудовых и производственных ресурсов на военную операцию, что увеличивает дефицит по отдельным группам товаров».

Сами россияне при этом в конце прошлого года заявляли о более высоких инфляционных ожиданиях. По данным Центробанка, даже несмотря на постепенное снижение показателя граждане оценивали рост цен в 16%, причем так отвечали как люди со сбережениями, так и те, у кого их нет.

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Владислав Викторов

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