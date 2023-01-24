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Коммерсантъ FM
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Назарбаева выписали после операции на сердце

Врачи выписали первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после плановой операции на сердце. Об этом ТАСС сообщили в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане, где его прооперировали.

«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния»,— сказали ТАСС в центре, не приведя других подробностей.

80-летнего господина Назарбаева госпитализировали 20 января. В тот же день он перенес операцию на сердце.

В 2019 году он ушел с поста президента Казахстана, который занимал с 1991 года. В 2022 году после массовых протестов его лишили статуса елбасы и почетного сенатора, а также ряда привилегий, которые у него были как у первого президента страны.

Подробности — в публикации «Ъ» «Равный среди бывших».

Лаура Кеффер

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