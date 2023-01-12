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Коммерсантъ FM
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Назарбаева «по воле народа» лишили звания «почетный сенатор»

В Казахстане упразднили звание почетного сенатора. Им обладал первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как пояснил спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, изменения в регламент внесли еще в декабре.

По словам спикера, депутаты подчинились воле народа — на референдуме 5 июня 2022 года большинство проголосовало против преференций для первого президента.

Верхняя палата парламента присвоила Нурсултану Назарбаеву статус почетного сенатора 30 мая 2019 года. Благодаря нему он мог посещать заседания парламента.

Новость дополняется.

Фотогалерея

Политический путь Нурсултана Назарбаева

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Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение вуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976 году — заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начал работать в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой», позже работал диспетчером, газовщиком на Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 года — на комсомольской и партийной работе

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение вуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976 году — заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начал работать в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой», позже работал диспетчером, газовщиком на Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 года — на комсомольской и партийной работе

Фото: А.Павского / ТАСС

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990–1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР, народным депутатом СССР &lt;br> На фото слева направо: Нурсултан Назарбаев, президент СССР Михаил Горбачев, редактор газеты «Правда» Иван Фролов и член Политбюро Владимир Крючков

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990–1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР, народным депутатом СССР
На фото слева направо: Нурсултан Назарбаев, президент СССР Михаил Горбачев, редактор газеты «Правда» Иван Фролов и член Политбюро Владимир Крючков

Фото: фотоархив "Огонек" / фотоархив

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе, получив 98,7% голосов

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе, получив 98,7% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78% голосов). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15%)&lt;br> На фото: с экс-президентом США Биллом Клинтоном

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78% голосов). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15%)
На фото: с экс-президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан перешел к рыночной экономике. Государство отказалось от четвертого в мире ядерного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан перешел к рыночной экономике. Государство отказалось от четвертого в мире ядерного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996-2005 годах Казахстан завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север — из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану

В 1996-2005 годах Казахстан завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север — из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ&lt;br> На фото: с экс-президентом России Борисом Ельциным

В 1990-е годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ
На фото: с экс-президентом России Борисом Ельциным

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нурсултан Назарбаев также стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года — Евразийский экономический союз)

Нурсултан Назарбаев также стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года — Евразийский экономический союз)

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Экс-президент Казахстана — доктор экономических наук, академик Национальной академии наук, почетный профессор и почетный доктор зарубежных и отечественных университетов &lt;br> На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Экс-президент Казахстана — доктор экономических наук, академик Национальной академии наук, почетный профессор и почетный доктор зарубежных и отечественных университетов
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В апреле 2011 и апреле 2015 года господин Назарбаев переизбирался руководителем Казахстана с результатом 95,55% и 97,75% голосов

В апреле 2011 и апреле 2015 года господин Назарбаев переизбирался руководителем Казахстана с результатом 95,55% и 97,75% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой»

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултану Назарбаев выступил также как автор ряда книг: «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других

Нурсултану Назарбаев выступил также как автор ряда книг: «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»). Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы

В 2010 году парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»). Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы&lt;br> На фото: президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы
На фото: президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултан Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, который является выходным &lt;br> На фото слева направо: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев

Нурсултан Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, который является выходным
На фото слева направо: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, оставшись пожизненным руководителем Казахстана в официальной должности «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, оставшись пожизненным руководителем Казахстана в официальной должности «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В июне 2022 года 77% граждан Казахстана проголосовали за поправки в Конституцию на национальном референдуме. Из нее убрали нормы, которые касались елбасы и членов его семьи

В июне 2022 года 77% граждан Казахстана проголосовали за поправки в Конституцию на национальном референдуме. Из нее убрали нормы, которые касались елбасы и членов его семьи

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

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Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение вуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976 году — заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начал работать в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой», позже работал диспетчером, газовщиком на Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 года — на комсомольской и партийной работе

Фото: А.Павского / ТАСС

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990–1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР, народным депутатом СССР
На фото слева направо: Нурсултан Назарбаев, президент СССР Михаил Горбачев, редактор газеты «Правда» Иван Фролов и член Политбюро Владимир Крючков

Фото: фотоархив "Огонек" / фотоархив

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе, получив 98,7% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78% голосов). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15%)
На фото: с экс-президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан перешел к рыночной экономике. Государство отказалось от четвертого в мире ядерного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996-2005 годах Казахстан завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север — из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ
На фото: с экс-президентом России Борисом Ельциным

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нурсултан Назарбаев также стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года — Евразийский экономический союз)

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Экс-президент Казахстана — доктор экономических наук, академик Национальной академии наук, почетный профессор и почетный доктор зарубежных и отечественных университетов
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В апреле 2011 и апреле 2015 года господин Назарбаев переизбирался руководителем Казахстана с результатом 95,55% и 97,75% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултану Назарбаев выступил также как автор ряда книг: «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»). Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы
На фото: президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултан Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, который является выходным
На фото слева направо: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, оставшись пожизненным руководителем Казахстана в официальной должности «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В июне 2022 года 77% граждан Казахстана проголосовали за поправки в Конституцию на национальном референдуме. Из нее убрали нормы, которые касались елбасы и членов его семьи

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

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