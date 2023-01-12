Назарбаева «по воле народа» лишили звания «почетный сенатор»

В Казахстане упразднили звание почетного сенатора. Им обладал первый президент независимого Казахстана Нурсултан Назарбаев. Как пояснил спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, изменения в регламент внесли еще в декабре.

По словам спикера, депутаты подчинились воле народа — на референдуме 5 июня 2022 года большинство проголосовало против преференций для первого президента.

Верхняя палата парламента присвоила Нурсултану Назарбаеву статус почетного сенатора 30 мая 2019 года. Благодаря нему он мог посещать заседания парламента.

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