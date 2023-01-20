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Коммерсантъ FM
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Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай подтвердил его госпитализацию. Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце.

Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя»,— написал Айдос Укибай в Twitter.

Накануне экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц сообщил о госпитализации Нурсултана Назарбаева. По информации «РИА Новостей», он находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.

Нурсултану Назарбаеву 80 лет. В 2019 году он ушел с поста президента Казахстана, который занимал с 1991 года. В 2022 году его лишили статуса елбасы и почетного сенатора, а также ряда привилегий, предоставленных ему как первому президенту страны. Это произошло после массовых протестов в январе 2022 года и принятия поправок в конституцию страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Равный среди бывших».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Политический путь Нурсултана Назарбаева

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Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение вуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976 году — заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начал работать в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой», позже работал диспетчером, газовщиком на Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 года — на комсомольской и партийной работе

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение вуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976 году — заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начал работать в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой», позже работал диспетчером, газовщиком на Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 года — на комсомольской и партийной работе

Фото: А.Павского / ТАСС

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990–1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР, народным депутатом СССР &lt;br> На фото слева направо: Нурсултан Назарбаев, президент СССР Михаил Горбачев, редактор газеты «Правда» Иван Фролов и член Политбюро Владимир Крючков

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990–1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР, народным депутатом СССР
На фото слева направо: Нурсултан Назарбаев, президент СССР Михаил Горбачев, редактор газеты «Правда» Иван Фролов и член Политбюро Владимир Крючков

Фото: фотоархив "Огонек" / фотоархив

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе, получив 98,7% голосов

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе, получив 98,7% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78% голосов). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15%)&lt;br> На фото: с экс-президентом США Биллом Клинтоном

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78% голосов). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15%)
На фото: с экс-президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан перешел к рыночной экономике. Государство отказалось от четвертого в мире ядерного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан перешел к рыночной экономике. Государство отказалось от четвертого в мире ядерного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996-2005 годах Казахстан завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север — из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану

В 1996-2005 годах Казахстан завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север — из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ&lt;br> На фото: с экс-президентом России Борисом Ельциным

В 1990-е годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ
На фото: с экс-президентом России Борисом Ельциным

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нурсултан Назарбаев также стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года — Евразийский экономический союз)

Нурсултан Назарбаев также стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года — Евразийский экономический союз)

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Экс-президент Казахстана — доктор экономических наук, академик Национальной академии наук, почетный профессор и почетный доктор зарубежных и отечественных университетов &lt;br> На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Экс-президент Казахстана — доктор экономических наук, академик Национальной академии наук, почетный профессор и почетный доктор зарубежных и отечественных университетов
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В апреле 2011 и апреле 2015 года господин Назарбаев переизбирался руководителем Казахстана с результатом 95,55% и 97,75% голосов

В апреле 2011 и апреле 2015 года господин Назарбаев переизбирался руководителем Казахстана с результатом 95,55% и 97,75% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой»

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултану Назарбаев выступил также как автор ряда книг: «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других

Нурсултану Назарбаев выступил также как автор ряда книг: «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»). Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы

В 2010 году парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»). Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы&lt;br> На фото: президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы
На фото: президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултан Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, который является выходным &lt;br> На фото слева направо: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев

Нурсултан Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, который является выходным
На фото слева направо: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, оставшись пожизненным руководителем Казахстана в официальной должности «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, оставшись пожизненным руководителем Казахстана в официальной должности «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В июне 2022 года 77% граждан Казахстана проголосовали за поправки в Конституцию на национальном референдуме. Из нее убрали нормы, которые касались елбасы и членов его семьи

В июне 2022 года 77% граждан Казахстана проголосовали за поправки в Конституцию на национальном референдуме. Из нее убрали нормы, которые касались елбасы и членов его семьи

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

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Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алма-Атинской области в крестьянской семье. В 1967 году окончил вечернее отделение вуза при Карагандинском металлургическом комбинате по специальности «инженер-металлург», в 1976 году — заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Начал работать в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой», позже работал диспетчером, газовщиком на Карагандинском металлургическом заводе. С 1969 года — на комсомольской и партийной работе

Фото: А.Павского / ТАСС

В июне 1989 года избран первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. Одновременно с февраля по апрель 1990 года был председателем Верховного совета Казахской ССР. В 1990–1991 годах — член Политбюро ЦК КПСС. Был депутатом Верховного совета СССР, народным депутатом СССР
На фото слева направо: Нурсултан Назарбаев, президент СССР Михаил Горбачев, редактор газеты «Правда» Иван Фролов и член Политбюро Владимир Крючков

Фото: фотоархив "Огонек" / фотоархив

24 апреля 1990 года Верховный совет Казахской ССР учредил пост президента Казахстана, который занял Нурсултан Назарбаев. 1 декабря 1991 года он был избран президентом Казахстана на первых всенародных выборах на безальтернативной основе, получив 98,7% голосов

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

29 апреля 1995 года по итогам референдума полномочия Нурсултана Назарбаева были продлены до 2000 года. 7 октября 1998 года парламент внес в основной закон ряд поправок, в связи с чем было принято решение о проведении внеочередных президентских выборов. 10 января 1999 года господин Назарбаев вновь был избран главой государства (79,78% голосов). Переизбирался 4 декабря 2005 года (91,15%)
На фото: с экс-президентом США Биллом Клинтоном

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

При Нурсултане Назарбаеве Казахстан перешел к рыночной экономике. Государство отказалось от четвертого в мире ядерного арсенала, оставшегося после распада СССР. В стране был закрыт ядерный полигон в Семипалатинске. Все оставшиеся в республике с советских времен ядерные боезаряды вывезены в Россию

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1996-2005 годах Казахстан завершил делимитацию границ с соседними государствами, включая Россию. В 1997 году по инициативе президента столица республики была перенесена с юга на север — из Алма-Аты в Акмолу, позже переименованную в Астану

Фото: Будневич Иосиф / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы Казахстан стал членом ряда международных организаций, в том числе ОДКБ, ШОС, ОБСЕ
На фото: с экс-президентом России Борисом Ельциным

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Нурсултан Назарбаев также стал инициатором создания Евразийского экономического сообщества (с 2015 года — Евразийский экономический союз)

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

Экс-президент Казахстана — доктор экономических наук, академик Национальной академии наук, почетный профессор и почетный доктор зарубежных и отечественных университетов
На фото: с президентом России Владимиром Путиным

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В 2007 году в конституцию Казахстана были внесены поправки, дающие право Нурсултану Назарбаеву как первому президенту страны баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

В апреле 2011 и апреле 2015 года господин Назарбаев переизбирался руководителем Казахстана с результатом 95,55% и 97,75% голосов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

У господина Назарбаева около 30 высших наград 25 государств и более 200 наград различных общественных организаций и объединений. Он удостоен высшего звания Казахстана «Народный герой»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултану Назарбаев выступил также как автор ряда книг: «Нурсултан Назарбаев: без правых и левых», «На пороге XXI века», «Евразийский союз: идеи, практика, перспективы. 1994–1997 годы», «Критическое десятилетие», «Казахстанский путь» и других

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году парламент Казахстана принял закон о наделении Нурсултана Назарбаева статусом «Лидера нации» («Елбасы»). Этот статус, в частности, предоставляет господину Назарбаеву и членам его семьи неприкосновенность, за нарушение которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

За порчу изображений лидера нации, публичные оскорбления и искажения фактов его биографии предусмотрены штраф или лишение свободы
На фото: президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев во время церемонии подписания документов о сотрудничестве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Нурсултан Назарбаев возглавляет Ассамблею народа Казахстана, Всемирную ассоциацию казахов. Ежегодно 1 декабря в Казахстане отмечается День первого президента, который является выходным
На фото слева направо: экс-президент Армении Серж Саргсян, глава Белоруссии Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и экс-глава Киргизии Алмазбек Атамбаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев сложил с себя президентские полномочия, оставшись пожизненным руководителем Казахстана в официальной должности «Первый Президент Республики Казахстан — Елбасы»

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В июне 2022 года 77% граждан Казахстана проголосовали за поправки в Конституцию на национальном референдуме. Из нее убрали нормы, которые касались елбасы и членов его семьи

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

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