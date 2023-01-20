Нурсултану Назарбаеву сделали операцию на сердце

Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай подтвердил его госпитализацию. Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Операция прошла успешно. Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением. Операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре под руководством известного кардиохирурга Ю.Пя»,— написал Айдос Укибай в Twitter.

Накануне экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц сообщил о госпитализации Нурсултана Назарбаева. По информации «РИА Новостей», он находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.

Нурсултану Назарбаеву 80 лет. В 2019 году он ушел с поста президента Казахстана, который занимал с 1991 года. В 2022 году его лишили статуса елбасы и почетного сенатора, а также ряда привилегий, предоставленных ему как первому президенту страны. Это произошло после массовых протестов в январе 2022 года и принятия поправок в конституцию страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Равный среди бывших».

Олеся Павленко