СМИ: Нурсултан Назарбаев госпитализирован

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в Национальном научном кардиохирургическом центре в Астане. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в медицинских кругах Казахстана. Ранее о госпитализации господина Назарбаева заявил экс-директор госканала «Хабар 24» Александр Аксютиц. При этом он отметил, что пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки. По данным «Известий», госпитализация связана с плановой операцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Нурсултан Назарбаев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мои источники сообщили, что Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из больниц Астаны. Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство», — написал Александр Аксютиц в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Официальных комментариев о состоянии здоровья господина Назарбаева пока нет. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки СМИ.

Нурсултану Назарбаеву 80 лет. В 2019 году он покинул пост президента Казахстана, который занимал с 1991 года. В 2022 году его лишили гарантий и привилегий, предоставленных ему как первому президенту Казахстана, в том числе статуса елбасы и почетного сенатора. Это произошло после массовых протестов в январе 2022 года и принятия поправок в конституцию страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Равный среди бывших».

Олеся Павленко