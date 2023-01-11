«Нурсултан Назарбаев больше не елбасы»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев больше не лидер нации. Конституционный суд страны признал, что данный закон более не соответствует обновленной Конституции. Изменения в документ были внесены по результатам референдума в июне 2022 года. Решение КС вынесено на основании обращения группы депутатов национального парламента. Таким образом, почетный титул елбасы уходит в историю. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает главным вопросом дальнейший путь развития Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Казахстане по результатам референдума в июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения к Конституции. В частности, из основного закона страны исключаются все упоминания о первом президенте республики. Конституционный суд подтвердил все эти новшества — и вот они вступили в силу. Таким образом, Нурсултан Назарбаев перестает быть лидером нации или по-казахски елбасы.

Этот почетный титул экс-президент носил почти 13 лет, с 14 июня 2010 года. Наверное, нужно напомнить, что Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет. В марте 2019 года он ушел в отставку, но при этом оставался лидером нации и имел большое число привилегий, в том числе политических.

Если говорить в целом, на постсоветском пространстве существует термин «транзит власти». Суть в том, что действующий уважаемый лидер торжественно объявляет об отставке, однако не совсем при этом в нее уходит. И в итоге не всегда понятно, кто в стране главный — новый или старый руководитель.

Однако год назад в Казахстане произошли серьезные народные выступления, и в адрес елбасы звучало много всего нелицеприятного.

В итоге он назвал себя просто пенсионером. Ну а затем и столица — город Нур-Султан — опять стала Астаной. Теперь вот и титула лишили, и есть такие предположения, что на этом неприятности семьи первого президента не закончатся. Ситуация неуникальна — исторических примеров на этот счет немало.

Пока лидер нации в силе, все его боготворят и буквально обожают — столицы называют его именем. Однако стоит ему чуть пошатнуться, так те же самые вчерашние почитатели в раз перестают быть таковыми. И заслуги уже никто не помнит — это во-первых. Во-вторых, редко бывает, чтобы в одной стране было два руководителя и, соответственно, два равноценных центра силы. Это чревато конфликтами и нестабильностью. Впрочем, пока Нурсултан Абишевич сохраняет немало полномочий.

Собственно говоря, главный вопрос заключается в том, куда дальше пойдет Казахстан. Назад в СССР с созданием нового института елбасы? Или же вперед, где будет демократическая страна с сильными государственными институтами? Однозначно ответить непросто. Многие общественные представители настроены скептически. А вот это зря — всегда нужно верить в лучшее.

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