Концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что может поставить на Украину до 139 танков. Компания готова отправить Leopard 2A4 к апрелю–маю 2023 года, 22 танка той же модели могут быть отремонтированы и поставлены до конца 2023-го — начала 2024 года. Кроме того, концерн может «сделать доступными еще 88 машин Leopard 1», сообщил представитель Rheinmetall редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Тема поставок немецких танков Украине обсуждается уже несколько недель. После неудачной попытки решить этот вопрос в формате «Рамштайн» обсуждения переместились в Брюссель, на встречу глав МИДов стран ЕС. Польша заявляла о готовности поставить Leopard 2 Украине, но для этого требуется разрешение Германии. ФРГ ранее однозначно не отвечала о своих планах на этот счет. 22 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать Варшаве. По информации СМИ, Германия изучала вариант поставки Украине 19 Leopard 2A5, которые используются только для учений в качестве имитации танков противника.

О дискуссии по поводу танков — в материале «Ъ» «Над Шольцем танки грохотали».

Леонид Уварчев