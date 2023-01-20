Глава Минобороны Германии сообщил о непринятом решении по поставкам ВСУ танков Leopard

Министр обороны Германии Борис Писториус во время общения с журналистами на встрече контактной группы по Украине на немецкой авиабазе Рамштайн сообщил, что вопрос о поставках ВСУ танков Leopard обсуждается, но решение пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters Борис Писториус

Фото: Wolfgang Rattay, Reuters

Борис Писториус сказал, что пока не может уточнить, в какой момент будет принято решение по поставкам, передает агентство Reuters. Согласно расписанию встречи, дискуссия продолжается. Итоговая пресс-конференция назначена на 18:30–19:00 мск.

Господин Писториус добавил, что если союзники Украины договорятся о поставках танков, то правительство ФРГ будет действовать быстро в этом вопросе. Речь идет о том, что поставки каждого танка Leopard могут осуществляться только с одобрения ФРГ.

«Есть веские причины для поставок и есть веские причины против. Ввиду общей ситуации вокруг войны, которая продолжается уже почти год, необходимо очень тщательно взвесить все "за" и "против"»,— сказал господин Писториус.

Вопрос о поставках ВСУ танков Leopard обсуждается руководством ЕС с конца 2022 года. 18 января канцлер Германии Олаф Шольц не стал прямо отвечать на вопрос о перспективах передачи Leopard 2 Украине, отметив, что ФРГ «ничего не делает единолично».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что господин Шольц опирается на позицию США в вопросе о поставках танков. Данная информация вызвала критическую реакцию украинского руководства.

О дискуссии вокруг Leopard — в публикации «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

Андрей Сапожников