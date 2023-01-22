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Коммерсантъ FM
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Der Spiegel: Германия может передать Украине используемые только на учениях танки Leopard 2

Бундесвер готов передать Украине 19 танков Leopard 2A5, узнал журнал Der Spiegel. Эта модель используется только для учений в качестве имитации танков противника. Германия готова отказаться от этих моделей в первую очередь.

Как пишет журнал, Минобороны ФРГ еще весной 2022 года составило список всех имеющихся у немецкой армии танков Leopard 2, часть из которых можно передать без снижения обороноспособности Германии. Всего в списке 312 различных танков. 99 из них в мае находились на ремонтно-профилактических работах, один был списан. Поэтому сейчас у Бундесвера 212 функционирующих танков моделей 2A5, 2A6, 2A7 и современного 2A7V (53).

Берлин готов передать Киеву только танки старой модели, утверждает журнал. Танки Leopard 2А5 «в настоящее время используются для "представления сил противника" в центре боевой подготовки армии».

Тема поставок немецких Leopard 2 активно обсуждается последние несколько недель. В частности, переговоры по этому поводу велись в рамках восьмого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Речь идет не только о поставках танков из Германии, но также из других стран, на вооружении которых стоят Leopard 2,— эти страны не могут отправить технику Украине без согласия Германии.

Подробнее о дискуссии — в материале «Ъ» «Танк или иначе».

Леонид Уварчев

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