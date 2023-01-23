Глава МИД Венгрии: десятый пакет санкций против РФ приведет Европу в тупик

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал предстоящий десятый пакет санкций в отношении России огромной ошибкой. Господин Сийярто считает, что антироссийские санкции заводят страны Европы в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России Петер Сийярто

Фото: Пресс-служба МИД России

«Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Было бы огромной ошибкой предлагать еще один санкционный пакет»,— написал господин Сийярто в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской Meta). Также он подчеркнул, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.

О том, что Евросоюз готовит новые санкции против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 17 января. По ее словам, санкционный пакет, который станет уже десятым для России, будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых ограничениях.

Девятый пакет антироссийских санкций был опубликован 16 декабря прошлого года. В него включили 141 человека и 49 юрлиц. Ограничения также коснулись российских вооруженных сил, ВМФ, ВКС и сухопутных войск, сил специальных операций и главного управления Генштаба. Всего в санкционном списке ЕС насчитывается около 1,3 тыс. человек и 120 организаций.

Венгрия остается единственной страной Евросоюза, которая прямо выступает против разрыва отношений с Россией и ряда санкций. Кроме того, венгерские власти отказываются поставлять оружие Украине и пропускать чужое оружие через свою территорию.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева