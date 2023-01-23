Европейские наблюдатели присмотрят за Арменией

Главы МИДов стран Евросоюза приняли решение об отправке в Армению новой миссии гражданских наблюдателей, которые будут следить за ситуацией на границе с Азербайджаном. В Ереване считают такой шаг страховкой от новой эскалации со стороны Баку. Впрочем, учитывая риторику азербайджанских властей, эта мера вряд ли станет эффективной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военные на границе Азербайджана и Армении

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Военные на границе Азербайджана и Армении

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В понедельник, 23 января, Комитет глав МИДов стран Евросоюза утвердил отправку в Армению новой наблюдательной миссии. Ее условия не были секретом и раньше — издание Politico еще на прошлой неделе писало, что речь идет о ста специалистах, которые будут работать в стране два года. В официальном сообщении Брюсселя эти сведения в целом подтверждаются: упоминание о двухлетнем мандате там действительно есть, хотя численность не уточняется.

«По запросу Армении миссия Европейского союза в Армении будет осуществлять регулярное патрулирование и докладывать о ситуации, что укрепит понимание ЕС о ситуации на земле,— говорится на сайте Совета ЕС.— Миссия также примет участие в посреднических усилиях в рамках процесса, который ведет председатель Евросовета Шарль Мишель».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что создание новой миссии «запускает новую фазу вовлечения ЕС в ситуацию на Южном Кавказе».

Напомним, что эта европейская миссия не первая, но предыдущая была менее масштабной: всего 40 человек и только на два месяца. Тот мандат истек 19 декабря, после чего в Ереване всерьез забеспокоились. Дело в том, что изначально миссия наблюдателей должна была быть одним из вспомогательных механизмов для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Тогда и в Баку, и в Ереване всерьез говорили о возможности подписать документ до конца 2022 года, но с течением времени стало очевидно, что это нереалистично. Точку в этих планах поставил кризис в Лачинском коридоре, который начался 12 декабря и продолжается до сих пор. Хотя сказать, что тема мирного договора совсем пропала из повестки, нельзя. «Мы очень четко заявляем, что на основе пражских договоренностей мы готовы пойти на подписание мирного договора»,— сказал премьер Армении Никол Пашинян 18 декабря.

Получив новую порцию поддержки из Брюсселя, в Ереване явно почувствовали воодушевление. «Мы очень приветствуем решение ЕС направить полноценную гражданскую миссию в Армению. Мы будем охотно сотрудничать с миссией и поддерживать ее деятельность. Эта миссия будет способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе»,— заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Примечательно, что в этот момент он находился в Брюсселе, где встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Правда, там речь шла по большей части о ситуации в Лачинском коридоре, движение по которому остановлено уже больше месяца. «В этом контексте была подчеркнута важность четких действий международного сообщества для ликвидации бесчеловечной осады Нагорного Карабаха и возвращения Азербайджана за стол переговоров»,— сообщили в МИД Армении.

В Ереван, в свою очередь, приехал спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар, что тоже добавило армянским властям уверенности. Дипломат встретился с Николом Пашиняном, также выразив обеспокоенность из-за ситуации в Лачинском коридоре. Во вторник господин Клаар поедет обсуждать этот же вопрос в Баку.

Такая высокая концентрация контактов Еревана с западными партнерами даже заставила спикера парламента Алена Симоняна пояснять: республика не собирается менять свой внешнеполитический курс. «Вопроса смены внешнеполитического вектора нет. Есть вопрос обеспечения безопасности»,— сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Тем не менее он признал, что «существующие средства» обеспечения безопасности Армению не удовлетворяют, поэтому страна «будет использовать все методы».

Тем не менее директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян не считает европейскую миссию надежной страховкой от возможных действий со стороны Азербайджана.

«Я не думаю, что наличие наблюдательной миссии может полностью обезопасить Армению от эскалаций,— сказал “Ъ” господин Искандарян.— Но, конечно, это повышает уровень безопасности просто потому, что наблюдателей больше, чем было во время первой миссии. В этой ситуации несколько труднее будет прибегнуть к открытому и наглому нарушению режима перемирия».

Что же касается перспектив подписания мирного договора в новых условиях, то эксперт считает их весьма туманными. «Теоретически представить себе подписание мирного договора в виде какого-то рамочного текста можно, но это не будет полноценным мирным соглашением,— уверен эксперт.— Это только возможность для того, чтобы процесс продолжался. В Азербайджане на сегодняшний день не видно желания искать консенсусное решение этой проблемы. Но и из повестки этот вопрос не выпал. При вовлечении внешних игроков процесс может продолжаться».

Похожий прогноз сделал и собеседник «Ъ» в Баку, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Маммадов. «Европейская миссия может создать у Армении впечатление, что они таким образом обезопасят свою территорию и это позволит им быть более активными в карабахском направлении, где они держат свои вооруженные силы,— сказал “Ъ” эксперт.— Президент Азербайджана (Ильхам Алиев.— “Ъ”) в начале года отмечал, что если со стороны Армении будет угроза, то она будет подавлена. В условиях отсутствия мирного договора, сохраняющихся территориальных претензий Армении и их агрессивной политики на протяжении десятилетий миссия ЕС не станет препятствием для вооруженного ответа на провокации армянской стороны».

При этом, как ранее говорил Ильхам Алиев, в какой-то момент тема мирного договора перестанет быть актуальной для Баку.

«Несмотря на страдания, боль, несмотря на разрушение всего того, что нам дорого, мы говорим о мире,— сказал он 10 января, общаясь с журналистами.— Эти предложения будут на столе какое-то время. Дальше мы не будем проявлять особую активность. Не хотят — ну и не надо. Не хотят делимитацию — ну и не надо. Значит, граница будет проходить там, где мы посчитаем нужным».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван