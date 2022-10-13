Ереван попал под дружественный огонь

Евросоюз направил в Армению техническую группу для определения мест на границе с Азербайджаном, где будет располагаться гражданская наблюдательная миссия. Этот шаг — самый большой успех западных игроков в посредничестве между Ереваном и Баку. Между тем один из авторов идеи о европейских наблюдателях, президент Франции Эмманюэль Макрон, практически одновременно с этим сделал заявление, которое вызвало волну негодования в Баку и было неоднозначно воспринято даже в Ереване. По его словам, Москва нарочно дестабилизирует обстановку в регионе, чтобы ослабить Армению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон (на переднем плане) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Christophe Petit Tesson / AP Президент Франции Эмманюэль Макрон (на переднем плане) и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Christophe Petit Tesson / AP

Идея о размещении на армяно-азербайджанской границе гражданской наблюдательной миссии Евросоюза уже близка к реализации. «Сегодня прибудет техническая группа, которая также обсудит упомянутые вами вопросы и все критерии, в соответствии с которыми должна быть развернута миссия ЕС по установлению фактов»,— заявил журналистам в четверг замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян, когда его спросили о конкретных местах, где будут располагаться наблюдатели.

Определить места для наблюдателей — не такая простая задача, как кажется: граница государств не делимитирована, и буквально каждый участок может быть оспорен, в том числе в ходе прямого столкновения.

Решение о размещении наблюдателей было принято в ходе недавних переговоров в Праге, в которых участвовали премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. Заходить на территорию Азербайджана наблюдатели не смогут, но в Баку пообещали сотрудничать с европейцами, когда в этом будет необходимость. При этом буквально за несколько дней до встречи в Праге идею об отправке наблюдательной миссии в Армению обсуждали в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И, как дал понять Паруйр Ованнисян, хоронить эту идею рано.

Эту же тему поднял и министр иностранных дел России Сергей Лавров, накануне встречавшийся в Астане со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. «Как только Армения запросила созыва внеочередного саммита ОДКБ, он был проведен. Были приняты решения о визите в регион генерального секретаря организации, начальника Объединенного штаба. Они туда съездили и привезли рекомендации, которые уже некоторое время находятся у нас на руках,— сказал на встрече российский министр.— Идея заключается в том, чтобы направить на территорию Армении на границе с Азербайджаном мониторинговую миссию наблюдателей ОДКБ. Единственное, что требуется,— это решение Совета коллективной безопасности, который должен быть созван председателем организации. Им сейчас является Республика Армения».

Схожую мысль в беседе с “Ъ” выразил и Армен Ашотян, заместитель председателя входящей в парламентский блок «Честь имею» Республиканской партии Армении. По его мнению, решение о размещении европейской миссии — это следствие «бездарной политики нынешних властей Армении». «Неэффективное задействование имеющихся внешних механизмов обеспечения безопасности Армении в лице Российской Федерации и ОДКБ способствует созданию благоприятной почвы для политики Пашиняна по превращению Армении в очередное поле геополитической битвы гигантов»,— заявил он. И даже предположил, что власти занимались «саботажем», чтобы из двух наблюдательных миссий победила европейская.

При этом в центре внимания оказалась вовсе не новость об отправке технической группы, а скандальное заявление Эмманюэля Макрона, сделанное накануне. Как предполагают собеседники “Ъ” в странах региона, оно может повлиять на дальнейший дипломатический процесс.

Господин Макрон и раньше имел репутацию проармянского политика, однако на этот раз он решил взять планку выше и продемонстрировать, что готов быть лучшим союзником Еревана, чем Москва. «Что касается происходившего на границе в течение последних двух лет,— сказал президент Макрон в эфире телеканала France 2, намекая на многочисленные обострения между армянскими и азербайджанскими войсками.— 5 тыс. российских военных расположены там якобы в качестве телохранителей. Но в этом конфликте есть более глубокий конфликт. Россия вмешалась в этот конфликт, откровенно подыграв Азербайджану при турецком пособничестве, и вернулась, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была ей близкой страной. Вы понимаете, что происходит? Это попытки России по дестабилизации. Они хотят создать разлад на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех».

Помимо этого, господин Макрон назвал Карабах «спорным» и «непризнанным на международном уровне» регионом, а также обвинил Азербайджан в том, что он «развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей, и захватил эту территорию».

Наконец, чтобы подчеркнуть принципиальность своей позиции, президент добавил: Франция не покупает газ в Азербайджане и никаких соглашений на этот счет нет.

«Мы всегда знали, что он (Эмманюэль Макрон.— “Ъ”) занимает одностороннюю позицию, но чтобы прямо таким образом осуждать Азербайджан — такого не было,— сказал в беседе с “Ъ” председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.— Притом во время последней войны он говорил, что Нагорный Карабах — это территория Азербайджана, а теперь сам же ставит вопросительный знак. Поэтому я считаю, что ни к каким последствиям, кроме деструктивных, это не приведет». «Макрон не просто сделал неосторожное высказывание. Он дискредитировал посредническую деятельность Шарля Мишеля и поставил под сомнение перспективность усилий Европейского союза по нормализации отношений в регионе»,— продолжил в беседе с “Ъ” ту же мысль азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

Армянский политолог Степан Даниелян, в свою очередь, убежден: заявление президента Франции сделано в логике борьбы между Западом и Россией, но назвать его полностью оторванным от реальности нельзя. «В нынешнем геополитическом противостоянии, когда Россия изолирована от Запада, Турция для нее превратилась в очень важного партнера. Через Турцию осуществляется экспорт российских энергоресурсов в Европу,— рассуждает эксперт в беседе с “Ъ”.— Анкара и Москва сближаются, и по вопросу Южного Кавказа у них есть определенные договоренности. Поэтому не исключено, что эти договоренности могут быть реализованы также за счет интересов Армении».

Отреагировали на заявление президента Франции и в Москве. «Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе,— заявили в МИД РФ.— Считаем заявления Эмманюэля Макрона о том, что Россия якобы использует нагорнокарабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа, вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России».

Впрочем, по мнению российского эксперта по постсоветскому пространству Аркадия Дубнова, Эмманюэль Макрон не столько преследовал цель уколоть Москву, сколько хотел сделать своеобразный комплимент президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Макрон амбициозен и стремится быть самым выдающимся политическим лидером Европы нашего времени, особенно после ухода (с поста канцлера Германии.— “Ъ”) Ангелы Меркель,— заявил “Ъ” господин Дубнов.— Сейчас он считает, что схватил бога за бороду, ведь ему удалось отправить на границу с Арменией европейскую наблюдательную миссию. И слова о том, что Россия подыгрывает Азербайджану и Турции, скорее указание на силу Эрдогана, которое тот может расценить как комплимент».

Отметим, что прямо на фоне скандала в Астане прошла встреча президента России Владимира Путина с Ильхамом Алиевым. «На каждой встрече мы не обходим стороной вопросы в нашем регионе, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны считаем, что предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы мир был наконец достигнут»,— заявил на встрече президент Азербайджана. А в пятницу на полях саммита СНГ в Астане соберутся министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана. Все последние мероприятия подобного рода проходили на западных площадках. И вполне вероятно, что сейчас Москва использует встречу для перехвата инициативы в армяно-азербайджанском урегулировании.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван