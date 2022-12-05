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Коммерсантъ FM
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Азербайджанский министр привез в Москву оптимизм

Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили отношения с Арменией

Россия продолжает бороться за статус основного модератора армяно-азербайджанского конфликта. Такой вывод можно сделать из заявлений, прозвучавших в рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. Несмотря на общий пессимизм, который возник после срыва встречи лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, господин Байрамов заявил: до конца года еще можно успеть организовать новые переговоры. А его российский коллега Сергей Лавров пообещал оказывать этому всяческое содействие.

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов (слева) и Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Визит Джейхуна Байрамова в Москву сопровождался не самым спокойным фоном. Накануне российские миротворцы в Карабахе получили новую порцию критики. Самым мягким обвинением стало использование «неправильных» (то есть армянских) топонимов в отчетах, самым жестким — пособничество провозу контрабанды через Лачинский коридор до Карабаха. Желая показать силу, азербайджанская сторона в субботу на время перекрыла движение по этой жизненно важной дороге.

В разгар инцидента командующий российским миротворческим контингентом Андрей Волков был вынужден отвечать на неудобные вопросы азербайджанских журналистов. В частности, он пообещал «в считаные дни» расследовать проникновение в Карабах «иранских диверсантов» и организовать на границе «мини-таможню». «У нас технических средств проверки до настоящего момента не было,— объяснил недочеты в работе генерал-майор.— Солдат открывает (машину.— “Ъ”), а там под мешками, под каким-то грузом могут провозить все что угодно».

Впрочем, самый чувствительный момент — будут ли на «мини-таможне» на въезде в Карабах присутствовать азербайджанские должностные лица — господин Волков не раскрыл.

Этот случай стал предметом обсуждения и между главами МИД России и Азербайджана. «Да, мы посвятили определенное время этой теме, констатировали, что на земле, как вы сказали, представители ведомств Азербайджана ведут работу с участием российского миротворческого контингента,— сказал господин Лавров, отвечая на вопрос журналиста.— Как и в других случаях, все вопросы, которые возникают у наших азербайджанских соседей и коллег по теме выполнения договоренностей, заключающихся в трехсторонних заявлениях, имеют для нас приоритетное значение, наши военные на земле этим активно занимаются».

В словах Джейхуна Байрамова тоже не ощущалось никакого недовольства. Вместо того чтобы критиковать миротворцев, он решил перенести внимание на Ереван.

«Азербайджанская Республика высоко ценит роль Российской Федерации в нормализации отношений между Баку и Ереваном,— сказал министр.— С этой точки зрения важнейшим элементом является добросовестное исполнение трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении. К сожалению, приходится констатировать, что ряд основополагающих положений трехстороннего заявления все еще не выполняется со стороны Армении. Хотелось бы отметить, что армянская сторона все еще полностью не вывела с территории Азербайджанской Республики свои вооруженные формирования. Это предусмотрено трехсторонними заявлениями».

Что касается других сфер сотрудничества — торговли, инвестиций, научных и гуманитарных связей, то здесь господин Байрамов тоже отметил позитивную динамику. «Уже было отмечено, что 2022 год является очередным успешным годом, и по итогам десяти месяцев торговый оборот превысил $3 млрд, и это представляет порядка 20% роста»,— заявил он.

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Хорошие новости прозвучали даже по такой теме, как подготовка мирного договора между Баку и Ереваном. После того как встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе сорвалась, многие эксперты пришли к выводу, что теперь дипломатический процесс ждет период застоя. Но Джейхун Байрамов так не считает. «Азербайджан на основе пяти базовых принципов подготовил проект договора и представил армянской стороне. После этого прошло два раунда переговоров,— напомнил он.— Хотел бы также проинформировать, что третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне, и мы думаем, что можно до конца текущего года провести третий раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора».

Сергей Лавров же обратил внимание на инициативы РФ. «Московский проект был подготовлен давно, в начале этого года, и передан сторонам как подтверждение стремления России помочь найти общую базу. Он был в целом позитивно встречен»,— сказал министр.

Но, как затем добавил он, с тех пор ситуация сильно изменилась. «В этом смысле имеет рубежное значение то, что было согласовано руководителями Азербайджана и Армении в Праге 6 октября, когда они подтвердили свою нацеленность на решение всех проблем на основе Устава ООН и Алма-Атинской декларации декабря 1991 года»,— отметил министр.

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Ранее господин Лавров даже прозрачно намекал на то, что, признав Алма-Атинскую декларацию, Ереван ухудшил свои переговорные позиции. «На встрече в Сочи в конце октября мы хотели вернуться к этому вопросу и понять, насколько наши партнеры готовы действовать на основе того джентльменского понимания — решить все вопросы, а статус Карабаха оставить на потом, но когда президент Алиев и премьер Пашинян приехали в Сочи, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией,— сказал глава МИД РФ на прошлой неделе.— А Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР».

По словам господина Лаврова, Москва по-прежнему готова оказывать Баку и Еревану содействие в заключении мирного договора. Но, исходя из нынешней ситуации, не исключено, что они предпочтут другого посредника — США.

Во всяком случае, уже после срыва брюссельской встречи старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер посетил и Баку, и Ереван, а вернувшись в Вашингтон, заявил: «США на самом высоком уровне, в лице госсекретаря Энтони Блинкена и советника по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, вовлечены и содействуют прямым армяно-азербайджанским переговорам. Мы привержены обеспечению мирного будущего в регионе Южного Кавказа».

Кирилл Кривошеев

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