Армения воззвала к Совбезу ООН

Акция азербайджанских активистов в Лачинском коридоре продолжается уже десять дней. Тем временем в населенной армянами части Карабаха подходят к концу запасы топлива, продуктов и лекарств, а выход из кризиса до сих пор не просматривается. Рассчитывая приблизить его, Ереван инициировал обсуждение ситуации в Совбезе ООН. Получить там что-то кроме сочувствия и призывов разблокировать движение не удалось, но армянские дипломаты называют это победой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник, 20 декабря, на заседании Совбеза ООН обсуждалась ситуация в Лачинском коридоре. Уже этот факт стал своеобразным дипломатическим успехом Еревана, потому что в расписании было указано, что в 15:00 по Нью-Йорку будет рассмотрено «письмо, датированное 13 сентября 2022 года, от постпреда Армении в ООН председателю Совбеза». Об обсуждении ситуации в Лачине не говорилось ни слова. Напомним, что 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном произошли серьезные столкновения, но отношения к нынешней ситуации они не имеют. Тем не менее в армянском МИДе еще накануне заявили, что смогли поставить в центр повестки именно текущие события.

Можно сказать, что нужный эффект для Еревана был достигнут: практически все западные и многие незападные участники заседания выступили с однозначным призывом разблокировать дорогу. «Соединенное Королевство по-прежнему весьма обеспокоено перекрытием Лачинского коридора. Мы рады тому, что поставки газа в регион возобновились, но по-прежнему призываем к немедленному открытию коридора»,— сказал заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки.

Представитель Индии обратил внимание, что «сообщения касательно блокировок Лачинского коридора указывают на тяжелые последствия для поставок жизненно важных товаров, таких как продовольствие и медикаменты в Нагорный Карабах», и также призвал разблокировать дорогу.

Об «обеспокоенности» и «растущих гуманитарных последствиях» заявили представители США, Ирландии, Франции, Норвегии, Мексики, Ганы, Кении и других стран. Некоторые выступающие при этом ссылались на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, который призывал разблокировать дорогу еще на прошлой неделе.

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева сделала упор не на ситуации как таковой, а на усилиях Москвы по ее разрешению. При этом госпожа Евстигнеева подчеркивала равноудаленность Москвы от Баку и Еревана. «Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время,— сказала она.— Российская сторона по линии Минобороны, российского миротворческого контингента на протяжении последних дней предпринимает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации. В результате этого удалось добиться возобновления подачи газа в Нагорный Карабах и частичного разблокирования движения по коридору. Согласовываются параметры природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Нагорном Карабахе». В подобном тоне выступил и представитель Китая, поддержав «добрые услуги России» по урегулированию ситуации.

В Ереване итогами встречи явно остались довольны.

«Вчерашняя дискуссия в Совбезе ООН четко показывает твердый и однозначный международный консенсус по вопросу немедленного и безусловного открытия Лачинского коридора, который блокирован Азербайджаном»,— написал в Twitter глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Напомним, что Лачинский коридор, связывающий Армению с населенной армянами частью Карабаха, закрыт для проезда с прошлого понедельника, 12 декабря. В этот день граждане Азербайджана, называющие себя экологическими активистами, вышли на трассу неподалеку от Шуши и потребовали остановить вывоз из региона руды, добытой на руднике вне зоны азербайджанского контроля. До этого, еще 10 декабря миротворцы обещали обеспечить доступ азербайджанских чиновников к руднику для инспекции, но армянские рабочие просто не пустили их на предприятие.

Ответ азербайджанцев оказался жестким. В течение первых двух дней из Армении в Степанакерт и обратно не проехал буквально ни один автомобиль. Но сказать, что с тех пор ситуация не изменилась никак, нельзя. Сначала исключение сделали для грузовиков миротворцев, а 20 декабря появились кадры, как мимо активистов проезжают армянские машины скорой помощи и джипы Международного комитета Красного Креста. Как позже сообщили, таким образом из Карабаха вывезли тяжелобольного жителя.

Несколько иначе стали вести себя и миротворцы. Если поначалу они стояли вплотную к демонстрантам, то теперь отошли немного в сторону, а их бронетехника заняла позиции не поперек дороги, а на обочине.

Возможно, это было сделано для того, чтобы показать: дорогу блокируют именно протестующие, хотя в Баку утверждали, что движению препятствуют миротворцы.

Небольшая деэскалация сразу породила слухи, что проехать из Еревана в Степанакерт может любой, но глава правительства (госминистр) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян заверил, что это не так. «Это неправда, потому что по окраине дороги продолжают стоять азербайджанцы, и они могут перекрыть проезд, когда захотят,— заявил господин Варданян в соцсетях.— Мы повторяем, что это неприемлемо. Они должны окончательно уйти оттуда и не препятствовать движению машин. Это единственное решение, поскольку в противном случае они смогут установить там КПП».

Зато МИД Азербайджана отметил, что «на многочисленных видеороликах в соцсетях отчетливо видно, как автомобили свободно проезжают по Лачинской дороге», а значит, любые сообщения о блокировке ложны. Так или иначе, по данным «Ъ», попасть в Лачинский коридор в настоящее время могут далеко не все. Скорее всего, водителя остановят еще на выезде из Степанакерта или на армянской границе.

Как рассказал «Ъ» омбудсмен НКР по правам человека Гегам Степанян, чтобы избежать дефицита, с первого дня перекрытия дороги в непризнанной республике был введен режим экономии. Но несмотря на это, запасы уже истощились.

«По состоянию на утра 20 декабря уже ощущается нехватка некоторых видов медикаментов и лекарств. Детские антибиотики, лекарства для кровяного давления и больных сахарным диабетом практически закончились,— сказал “Ъ” господин Степанян.— Эти лекарства люди используют ежедневно для поддержания своего здоровья. Также есть острая нехватка препаратов для лечения ОРВИ. Сейчас зима, такие болезни обостряются, и потребность в этих препаратах резко возрастает».

Есть проблемы и с топливом. Омбудсмен объясняет их тем, что во время отключения газа (Баку такие обвинения отрицает) запас угля и нефтепродуктов пришлось потратить на отопление. «Это создает проблемы в организации работы общественного транспорта, негативно влияет на уборку мусора. Ведь все эти транспортные средства используют дизельное топливо»,— сказал господин Степанян.

При этом миротворцы, по его словам, не пользуются возможностью провезти какую-то гуманитарную помощь в своих автомобилях.

«Мы проверили эту информацию из СМИ, осуществили запросы, и согласно нашей информации, этими грузовиками не были доставлены грузы для жителей Арцаха (армянское название Карабаха.— “Ъ”). Полагаю, это были грузы для обеспечения самих миротворцев»,— заявил чиновник.

В ежедневных отчетах российских миротворцев за последние дни встречается одна и та же формулировка: «Командованием российских миротворцев продолжается переговорный процесс с армянской и азербайджанской сторонами по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт—Горис». Правда, 17 декабря миссия сообщала, что «ожидает ответы армянской и азербайджанской сторон на предложения по урегулированию ситуации», но в чем заключались предложения и каков был ответ каждой из сторон, неизвестно.

Депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков в беседе с «Ъ» представил текущую ситуацию следующим образом. «По факту Азербайджан установил свой контроль на дороге Ханкенди—Шуша. И хотя это гражданские активисты, они под охраной спецназа, который располагается всего в 300 м, в Шуше. Я предполагаю, что азербайджанский КПП в регионе все равно появится, но если миротворческий контингент будет обеспечивать безопасность азербайджанцев вверенной им территории, то представители МВД, таможни и пограничной службы Азербайджана могут быть без оружия. Альтернатива: нынешняя ситуация, когда есть активисты и спецназ».

Оказавшись в уязвимом положении, армянская сторона ищет любые выходы из сложившейся ситуации кроме прямых уступок Азербайджану, но таких вариантов не просматривается. Еще до заседания Совбеза ООН обеспокоенность ситуацией выражали многие международные игроки, от Госдепа США до папы римского, но ни к каким конкретным результатами это не привело. Генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на всякий случай заявил: «Мы исходим из того, что это за зоной ответственности ОДКБ». Хотя на его помощь в этом вопросе в Ереване вряд ли кто-то рассчитывал.

Раздражение, которое накапливается в Ереване, постепенно начинает выплескиваться и в адрес Москвы.

Когда во вторник в парламент пришел секретарь Совбеза Армен Григорян, он сразу дал понять, что неудобные вопросы в Лачинском коридоре следует адресовать не ему. «Мы, конечно, работаем с РФ, чтобы Лачинский коридор как можно скорее открылся. Призвал бы и оппозицию работать в этом направлении»,— заявил он, отвечая на вопрос депутата от блока «Армения».

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван