Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

В консульском отделе на сайте посольства России в Эстонии сообщается о том, что прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен. Когда было опубликовано это объявление, неясно. На сайтах российских диппредставительств в Литве и Латвии в консульских отделах подобные сообщения не размещались.

Выход из гражданства РФ лица, проживающего на территории иностранного государства, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого лица.

Ранее Эстония потребовала от России вдвое сократить персонал посольства в Таллине. Это решение принято «с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве», заявила тогда эстонская сторона.

5 апреля власти Эстонии выслали 14 российских дипломатов и закрыли консульство РФ в Нарве. 21 апреля Россия объявила о закрытии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Мария Федотова