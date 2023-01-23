Эстония высылает российского посла

Эстония высылает посла России Владимира Липаева из страны, сообщил МИД Эстонии. Господин Липаев должен покинуть Эстонию до 7 февраля. Ранее сегодня, 23 января, Россия выслала посла Эстонии Маргуса Лайдре и понизила уровень дипломатических отношений в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллине.

«Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда и эстонский посол из России»,— сказано в соообщении эстонского МИДа в Twitter.

Накануне МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонский посол Маргуса Лайдре должен покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.

В начале января Эстония потребовала сократить персонал российского посольства в два раза, чтобы «добиться паритета или эквивалентности в численности должностей». 18 января российское посольство временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства. 20 января в посольстве России в Таллине заявили, что Эстония препятствует консульскому обслуживанию россиян, проживающих в стране.

Олеся Павленко